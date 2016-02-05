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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معالات آتی روز جمعه با روند افزایشی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز جمعه در منطقه آسیا روند صعوی به خود گرفت، این در حالی است که به دلیل آغاز سال جدید در بسیاری از مناطق آسیا، نقدینگی در این منطقه کاهش پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند تا هفته آینده تداوم داشته باشد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۲۱ سنت افزایش به رقم ۳۴ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۱۷ سنت افزایش در برابر ۳۱ دلار و ۸۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین از آغاز سال جدید میلادی به ویژه این هفته، بهای طلای سیاه با نواسانات متعددی به دلیل احتمال توافق تولیدکنندگان نفت بر سر کاهش تولید، انتشار افزایش آمار ذخایر نفت آمریکا و احتمال کاهش ارزش دلار آمریکا روبرو شده است.

کد مطلب 3042271
علیرضا کمندی

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