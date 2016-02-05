نگران نقض حقوق بشر در غرب هستیم/ عربستان مانع عمده ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس بین المللی «کمک به سوریه» در لندن به سر می برد طی سخنانی در یک نشست در محل پارلمان انگلیس گفت: هیچ كشوری در بحث حقوق بشر نمی تواند مدعی باشد كه كامل است و هیچ نقصی ندارد.

وی ادامه داد: نگرانی هایی در رابطه با نقض حقوق بشر در غرب به ویژه در ارتباط با پدیده اسلام هراسی و اعمال تبعیض در زمینه حقوق مسلمانان و اقلیت های گروهی و قومی داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: متاسفانه دولت های غربی به دلیل روابط تجاری و منافع حاصله از فروش سلاح به برخی كشورهای منطقه، نقض حقوق بشر در این كشورها را نادیده می گیرند.

ظریف افزود: در حادثه منا، كمترین قصور دولت عربستان اهمال و نادیده گرفتن مسئولیت های ذاتی خود در قبال حجاج به ویژه حجاج ایرانی بوده است. با وجود این ما در برابر این اهمال كه منجر به كشته شدن صدها ایرانی شد، رابطه را قطع نكردیم.

وی خاطرنشان کرد: در حادثه سفارت عربستان كه هیچ تبعه سعودی كمترین صدمه ای ندید، ما اقدامات لازم برای برخورد با خاطیان را اتخاذ كردیم، اما آنها با بهانه جویی رابطه را قطع كردند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دولت عربستان مانع عمده در مسیر پیشبرد راهكارهای سیاسی برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه است.

ظریف تصریح کرد: ایران آمادگی دارد تا با كشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات و آرامش همكاری سازنده داشته باشد.