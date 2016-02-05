اقتدار ایران به واسطه حفظ جایگاه ولایت فقیه به وجود آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی شامگاه پنج شنبه در یادواره ۱۰ شهید منطقه عربان شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه کتاب مقدس قرآن درس زندگی است، اظهار کرد: قرآن به ما نشان می دهد که چگونه حرکت و تفکر داشته و به اخلاق حسنه و عمل صالح مسلح شویم.

وی پیامبر(ص) را واسطه بیان حق به انسان ها معرفی کرد و افزود: زمانی که انسان این پیام الهی را درک کند از اوج ذلت و خواری به اوج عزت می رسد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با آموختن فرهنگ و ادبیات از پیامبر گرامی اسلامی به این جایگاه رسیدند.

وی با بیان اینکه علما نقش هدایتگری در جامعه برعهده دارند، گفت: علما کمک می کنند تا انسان ها از تاریکی بیرون آمده و جامعه به یک جامعه قرآنی و تکلیف محور تبدیل شود.

آیت الله رمضانی جامعه تکلیف محور را جامعه ای دانست که افراد در آن به دنبال وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی خود هستند.

وی با اشاره به جایگاه و نقش عالمان ربانی در جامعه، هر عالمی را ربانی و مجهز به علم و دین ندانست و تصریح کرد: دغدغه عالمان ربانی، دین است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اگر انسان چیزی را آموخته و آن را به دیگران نیز بیاموزد جامعه به یک جامعه روشن و روشنگر تبدیل می شود.

وی عالم را نماینده رفتاری و اخلاقی پیغمبر اکرم (ص) دانست و اظهار کرد: خوشبختانه علمای ما از شیخ مفید گرفته تا امام خمینی (ره) به خوبی توانستند این نقش را ایفا کنند.

آیت الله رمضانی با اشاره به ایجاد تحول عظیم توسط امام خمینی(ره) در جامعه ایرانی، افزود: امام راحل نوع رابطه روحانی و مرجع تقلید با مردم را تغییر داد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام راحل جامعه بدون دغدغه دین را به صورت دغدغه دار، باورمند و دینی احیا کرد، گفت: امام، مدرسه عشق و اهل حماسه و عرفان بود که نقش عظیم خود را به خوبی در جامعه ما ایفا کرد.

وی شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را معلمان عرفان و اهل دغدغه برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهدا اجازه ندادند دین خدا مظلوم واقع شود.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه امام با نفس مسیحایی خود تحول عظیمی در ایران ایجاد کرد، این تحول را فقظ مختص ایران ندانست و اظهار کرد: تحول در ایران دنیا را تحت تأثیر قرار داد.

وی به علاقه بسیاری از دانشگاه های دنیا برای آشنایی با مکتب اهل بیت (ع) اشاره و افزود: این از برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تحول بزرگ اخلاقی، عملی، رفتاری و فکری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان و یادآور شد: این جایگاه و این تحول به رهبری امام خمینی (ره) و رشادت و از خودگذشتگی شهدا به دست آمده است.

وی به ادامه راه امام خمینی (ره) توسط مقام معظم رهبری اشاره و تأکید کرد: اقتدار و عزت انقلاب اسلامی به واسطه ولایت فقیه و جایگاه ایشان به وجود آمده است.