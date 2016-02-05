به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده تیپ ۲۱۴ تکاوران حضرت امیر(ع) منطقه دوم دریایی سپاه صبح جمعه در این رزمایش ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: از زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید آمریکای‌ها جایی در کشور نداشتند و از آن زمان شیطنت‌ها و فتنه‌های آنها شروع شد.

سرهنگ پاسدار احمد دولابی افزود: اختلاف بین شعیه و سنی و نقشه حمله صدام به ایران اسلامی از فتنه‌های آمریکا بود ولی ملت ایران اسلامی مردانه ایستادگی کردند و نقشه های آمریکا نقش برآب شد.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان، مردم و سپاهیان تاکنون در برابر دشمنان ایستادگی کردند، تصریح کرد: همین فرزندان ایران اسلامی ۸ سال جانانه ایستادگی کردند و حتی یک وجب از خاک از دست ندادند.

دولابی ادامه داد: خیلی از شهرها بعد از جنگ ویران شده بود و به همت مردم و سپاه این شهرها آباد شد و این یکی از افتخارات سپاه بود.

وی گفت: طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته مسئولیت خلیج فارس به نیروی دریایی سپاه واگذار شد و از همان اول نیروی دریایی با اقتدار از خلیج فارس حفاظت می کرد و زمانی که ناوها و کشتی‌های آمریکایی به شناورهای سپاه می رسیدند از ترس مسیرشان تغییر می دادند.

دولابی ادامه داد: ۲۲دی ماه سال جاری حماسه بزرگ دیگر در جزیره فارسی توسط سربازان این مملک رقم خورد و آمریکایی ها ذلیل شدند و مشت محکمی خوردند.

وی تصریح کرد: آنها ذلیلانه دست‌هایشان را بالای سر بردند و زانو زدند و در جوامع بین‌المللی خار شدند و هیمنه آنها خرد شد.

دولابی اضافه کرد: آنها از همان دقایق اولیه فشار آوردند ولی نمی‌توانستند به حریم ما تجاوز کنند و با اقتدار جوابشان را دادیم که اگر خطای از آنها سر بزند با موشک‌هایمان ناوها و شناورهای آنها را منهدم خواهیم کرد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی نیز گفت: یکی از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی تشکیل بسیج و تفکر بسیجی است و همیشه آماده حفاظت از دستاوردهای انقلاب است.

سرهنگ پاسدار علی غضنفری افزود: در حال حاضر انقلاب اسلامی در پیچیده‌ترین مقاطع حساس قرار دارد و دشمنان همواره با طراحی‌های مختلف قصد براندازی این نظام را دارند.

وی یادآور شد: دشمنان انقلاب بدانند تفکر بسیجی و انقلابی امروز در دنیا نهادینه شده و بسیجیان آماده جانفشانی هستند.

لازم به ذکر است که معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی و امام جمعه خورموج و جمعی از مسئولین شهرستان در این مراسم حضور داشتند.