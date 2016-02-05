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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

صبح جمعه

صحبگاه مشترک رزمایش گردان‌های الی‌بیت‌المقدس در دشتی برگزار شد

صحبگاه مشترک رزمایش گردان‌های الی‌بیت‌المقدس در دشتی برگزار شد

دشتی- صحبگاه مشترک رزمایش گردان‌های الی بیت المقدس صبح جمعه در دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده تیپ ۲۱۴ تکاوران حضرت امیر(ع) منطقه دوم دریایی سپاه صبح جمعه در این رزمایش ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: از زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید آمریکای‌ها جایی در کشور نداشتند و از آن زمان شیطنت‌ها و فتنه‌های آنها شروع شد.

سرهنگ پاسدار احمد دولابی افزود: اختلاف بین شعیه و سنی و نقشه حمله صدام به ایران اسلامی از فتنه‌های آمریکا بود ولی ملت ایران اسلامی مردانه ایستادگی کردند و نقشه های آمریکا نقش برآب شد.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان، مردم و سپاهیان تاکنون در برابر دشمنان ایستادگی کردند، تصریح کرد: همین فرزندان ایران اسلامی ۸ سال جانانه ایستادگی کردند و حتی یک وجب از خاک از دست ندادند.

دولابی ادامه داد: خیلی از شهرها بعد از جنگ ویران شده بود و به همت مردم و سپاه این شهرها آباد شد و این یکی از افتخارات سپاه بود.

وی گفت: طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته مسئولیت خلیج فارس به نیروی دریایی سپاه واگذار شد و از همان اول نیروی دریایی با اقتدار از خلیج فارس حفاظت می کرد و زمانی که ناوها و کشتی‌های آمریکایی به شناورهای سپاه می رسیدند از ترس مسیرشان تغییر می دادند.

دولابی ادامه داد: ۲۲دی ماه سال جاری حماسه بزرگ دیگر در جزیره فارسی توسط سربازان این مملک رقم خورد و آمریکایی ها ذلیل شدند و مشت محکمی خوردند.

وی تصریح کرد: آنها ذلیلانه دست‌هایشان را بالای سر بردند و زانو زدند و در جوامع بین‌المللی خار شدند و هیمنه آنها خرد شد.

دولابی اضافه کرد: آنها از همان دقایق اولیه فشار آوردند ولی نمی‌توانستند به حریم ما تجاوز کنند و با اقتدار جوابشان را دادیم که اگر خطای از آنها سر بزند با موشک‌هایمان ناوها و شناورهای آنها را منهدم خواهیم کرد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی نیز گفت: یکی از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی تشکیل بسیج و تفکر بسیجی است و همیشه آماده حفاظت از دستاوردهای انقلاب است.

سرهنگ پاسدار علی غضنفری افزود: در حال حاضر انقلاب اسلامی در پیچیده‌ترین مقاطع حساس قرار دارد و دشمنان همواره با طراحی‌های مختلف قصد براندازی این نظام را دارند.

وی یادآور شد: دشمنان انقلاب بدانند تفکر بسیجی و انقلابی امروز در دنیا نهادینه شده و بسیجیان آماده جانفشانی هستند.

لازم به ذکر است که معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی و امام جمعه خورموج و جمعی از مسئولین شهرستان در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 3042294

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