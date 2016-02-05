گام هماهنگ ایران و روسیه برای نجات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، علی اکبر ولایتی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: یکی از محورهای مهم راهبردی گفتگوهای من با مقامات روسیه در مسکو همکاری دو کشور درباره سوریه بود.

وی افزود: در گفتگو با مسئولان روسیه تاکید کردیم که هیچ راهی جز مقاومت برای نجات مردم سوریه وجود ندارد و در کنار آن تنها مذاکرات سیاسی بدون حضور تروریست هاست که می تواند بحران سوریه را به پایان ببرد. پوتین تاکید کرده بر پیمانش برای نجات مردم سوریه از دست تروریست ها استوار است.

ولایتی با بیان اینکه گروههای معارض شرکت کننده در نشست ژنو3 به زعم خودشان با دست پر به مذاکرات آمده بودند ادامه داد: این گروه وقتی شکست تروریست ها در شمال حلب را دید مذاکرات را ترک کرد تا با طراحی جدید حامیانشان احتمالا به مذاکرات بازگردند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: هیچ تردیدی نداریم که پیروز نهایی، مردم و دولت سوریه و خط مقاومت است اگرچه این راه سختی های خاص خودش را هم دارد.

ولایتی با بیان اینکه برخی ها برنامه های خطرناک تری برای عراق دارند افزود: با درایت مردم و دولت عراق و حمایت جمهوری اسلامی ایران طرح تجزیه عراق هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.