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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

سالگرد نخستین شهید مدافع حرم گلستان برگزار شد

سالگرد نخستین شهید مدافع حرم گلستان برگزار شد

گرگان – مراسم سالگرد شهادت نخستین شهید مدافع حرم گلستان، احسان حاجی حتم لو در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد شهادت مدافع حرم بسیجی پاسدار سید احسان حاجی حتم لو شامگاه پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه در مسجد قائم(عج)گرگانجدید گرگان برگزار شد. سخنران این مراسم حسین احدی همرزم شهید حاجی حتم لو بود که به روایتگری لحظه شهادت این شهید گلستانی پرداخت.

در روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه نیز از فیلم مستند این شهید رونمایی شد. فیلم مستند شهید سید احسان حاجی حتم لو به نویسندگی و کارگردانی حجت الله عدالت پناه ساخته شد. پیش از این نیز، عکس این شهید بزرگوار توسط رضا وهمی، عکاس بین المللی گرگان، در سازمان ملل ثبت شد.

شهید سید احسان حاجی حتم لو رزمنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و رسمی تیپ ۴۵ جوادالائمه(ع) گرگان بود که در بهمن ماه ۱۳۹۳ در دفاع از حریم اهل بیت و مبارزه با تکفیری های جنایتکار در حلب سوریه به شهادت رسید

کد مطلب 3042299

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