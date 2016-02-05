به گزارش خبرگزاری مهر نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت بر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در اطلاعیهای اعلام کرد آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبلی مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد شده است، میتوانند شکایت خود را تحویل دهند.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبلی مورد تائید قرار گرفته و بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد گردیده میرساند:
به استناد تبصره ۳ از بند ۲ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷ تا ۹۴/۱۱/۱۹ و در وقت اداری به آدرس تهران، اتوبان بسیج- بلوار هجرت – میدان شهید مطهری – ورزشگاه تختی و یا در استانها به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استانهای مربوط مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و پس از تحویل، رسید دریافت نمایند.»
نظر شما