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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

فرمانده سپاه گنبدکاووس:

۱۴۰۰ طرح اقتصادمقاومتی در گنبد کاووس افتتاح شد

۱۴۰۰ طرح اقتصادمقاومتی در گنبد کاووس افتتاح شد

گنبدکاووس– فرمانده سپاه گنبدکاووس از اشتغالزایی ۵۵۰ نفر با افتتاح ۱۴۰۰ طرح اقتصادی مقاومتی در گنبدکاووس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی بادلی در مراسم افتتاح یکی از واحدهای تولیدی عرصه‌های اقتصاد مقاومتی که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، با بیان اینکه شاهد افتتاح یک هزار و ۴۰۰ عرصه در بحث اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: کار بسیج بسیار گسترده تر از این موارد است.

بادلی افزود: در سال ۹۴ سه میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این مقدار مبلغ یک میلیارد تومان صرف صنایع تبدیلی شد و همچنین برای تعداد ۵۵۰ نفر اشتغالزایی داشتیم.

وی گفت: اکنون که ۳۷ سال از عمر انقلاب اسلامی می‎گذرد و در آستانه ورود به سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و باید به دستاوردهای انقلاب اسلامی طی این سال‌ها بیشترتوجه کنیم.

بادلی افزود: با نظر به تاریخ و بررسی دو سلسله قاجار و پهلوی به این نتیجه می‌رسیم که هیچ نقطه روشنی در دوران حکومت این دو خاندان وجود ندارد و این دو حکومت جز خیانت برای کشور ما کار دیگری انجام ندادند.

وی تصریح کرد: در دوران گذشته ایران باید خود را وابسته به کشورهای غربی یا شرقی می‌کرد و راهی جز این نداشت، اما امام خمینی (ره) با قیام خود به دنبال ایجاد دولتی بود که نه ظلم بپذیرد و نه ظلم کند.

فرمانده سپاه ناحیه گنبدکاووس با بیان اینکه امام خمینی(ره) با نگاه تیزبین خود آگاهی سیاسی، اجتماعی و بصیرت مردم را افزایش داد، گفت: دلیل پیروزی ما در تاریخ ۲۲ بهمن هم همین امر بود.

بادلی افزود: انقلاب اسلامی ما امروزه از روند رو به رشد برخوردار است و به دنبال این است که خود را به عنوان یک قدرت بلامنازع در منطقه مطرح کند.

وی تصریح کرد: ماحصل انقلاب اسلامی، ایران امروز است و اگر غرب را قدرت اول بدانیم ایران ما قدرت دوم به حساب می‌آید.

فرمانده سپاه ناحیه گنبدکاووس اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی تاکید بر روی پای خود ایستادن است که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.

رمضانعلی بادلی افزود: بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی برگرفته از دل مردم و برای مردم است.

وی تصریح کرد: ما در کشور بعد از جهاد سازندگی نیاز به نهادی داشتیم که به فکر مردم باشد و به دستور رهبر معظم انقلاب بسیج سازندگی تأسیس شد.

کد مطلب 3042310

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