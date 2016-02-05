به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ مراد مرادی در خصوص سامانه کنترل مکانیزه پارک حاشیهای گفت: تجهیز پلیس راهور به سیستم مکانیزه کنترل پارک خودرو در معابر شهر تهران، در راستای اجرای تدابیر فرمانده ناجا صورت گرفته که با تعامل و هماهنگی این پلیس با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: مدیریت و کنترل پارکهای حاشیهای توسط نیروی انسانی پلیس، به علل گوناگونی از جمله عدم توانایی رسیدگی به صورت تمام و کمال به تخلفات ساکن، دخالت سلیقه، سوء استفاده افراد متخلف از خلأهای ناشی از کمبود نیروی انسانی، مسئولان حوزه ی ترافیک را به این فکر سوق داد تا با به کارگیری سیستمهای مکانیزه و هوشمند مشکلات مذکور را رفع کنند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با بررسیهای کارشناسانه، به تجهیز خودروهای مخصوص کنترل مکانیزه پارکهای حاشیهای اقدام کرده است.
وی گفت: سیاست استفاده از تجهیزات الکترونیک و هوشمند، کاهش نیروی انسانی برای کنترل ترافیک و ثبت تخلفات است. مدیریت داده، شبکه ارتباطی مجزا، نیروی انسانی آموزش دیده و فرآیند جامع مدیریت عملیات، رویکرد جدیدی در زمینه مدیریت پارک حاشیهای ایجاد کرده است.
مرادی افزود: سیستم کنترل مکانیزه پارک حاشیهای با استفاده از خودرو، تاکنون در هیچ جای جهان اجرا نشده است اما اکثر امکانات مورد استفاده در این مکانیسم به اشکال مختلف در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، از دوربین پلاک خوان منصوب بر روی خودرو جهت کنترل پارکینگهای عمومی، کنترل خودروهای سرقتی، خودروهای دارای خلافی و یا نظارت بر حرکت منظم در خیابانها در برخی کشورهای اروپایی استفاده شده است. مبنای قانونی سامانه جدید کنترل مکانیزه پارک حاشیهای ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات است که با به کارگیری خودروهای مجهز به دوربینهای ثبت تخلف، به مرحله اجرا در میآید.
رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: خودروهای کنترل مکانیزه توان حرکت یکنواخت را در محورها داشته و ابزار اصلی نظارت بر انواع پارکهای حاشیهای میباشند.این خودروها با میانگین سرعت ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر بر ساعت (با توجه به حجم ترافیک محل و توقفات در تقاطعها) توان نظارت بر حدود ۱۴۰۰ محل پارک مجهز به پارکومتر و ۷۰۰ پارک غیرمجاز را در ساعت دارا است. حرکت با سرعت فوق الذکر این امکان را به دوربین میدهد که ضمن تصویر برداری، پلاک اتومبیل را شناسایی و شماره آن را ذخیره کنند.
وی اضافه کرد: این درحالی است که فرآیند کنترل و نظارت بر تخلفات توسط نیروی انسانی بسیار وقت گیر و خسته کننده میباشد. زیرا که حداکثر بازدهی مفید نیروی انسانی در روز بیش از ۴ ساعت نمیتواند باشد و همچنین نیروی انسانی به طور میانگین توانایی نظارت بر بیش از ۴۰ محل پارک را در یک ساعت ندارد و همچنین نیروی انسانی توانایی محاسبه و رعایت قانون نیم ساعت رایگان، را ندارد.
مرادی اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم، قانون ۳۰ دقیقه رایگان جامه عمل میپوشد، اعمال قانون و هزینه پارک توسط نرم افزارها و سخت افزارها به دقت انجام میشود، سطح مناقشات اجتماعی شهروندان کاهش مییابد و به طور کلی ساختار کنترل و نظارت خودروهای پارک شده تسهیل میشود.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه در تشریح اهداف اصلی به کار گیری این سیستم خاطرنشان کرد: کنترل پارکهای حاشیهای و نظارت بر کلیه توقفهای غیرمجاز، کاهش نیروی نظارتی و کنترلی انسانی و کاهش هزینهها و اعمال قانون و مقررات در سطح وسیع از اهداف اصلی به کارگیری این سیستم است.
وی در خصوص تخلفاتی که توسط این سامانه اعمال قانون میشوند، نیز گفت: توقف در حریم تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تابلوهایایستادن ممنوع، توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پلها، حریم تقاطعها، توقف غیرمجاز در ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس و تاکسی)، توقفات دوبله و هر نوع توقفی که باعث سد معبر یا اختلال در عبور و مرور میشود و توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای مخصوص بارگیری و تخلیه بار از جمله تخلفاتی است که توسط این سیستم مورد اعمال قانون قرار میگیرد.
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