سید سعید قاسمی صبح جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور در خرم آباد و در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری مسابقات ورزشی را راهی برای ارتقاء ورزش دانست و اظهار داشت: رشد و توسعه ورزش در گرو برنامه ریزی مناسب بوده که یکی از برنامه های هیئت کاراته استان برای ارتقاء کاراته کاران لرستانی برگزاری مسابقات مختلف است.

وی به وجود تنگناهای مالی فراوان در هیئت کاراته استان اشاره کرد و بیان داشت: هیئت کاراته استان با تنگناهای مالی فراوان مواجه بوده و مورد بی مهری مسئولین قرار می گیرد به طوریکه روسای این هیئت برای برگزاری مسابقات بعضا از جیب خود هزینه می کنند.

رئیس هیئت کاراته لرستان افزود: برنامه های علمی بسیاری در هیئت کاراته استان خوابیده که برای اجرای این برنامه ها به اعتبار نیاز است.

قاسمی اضافه کرد: اگر از سوی مسئولین امکانات حداقلی در اختیار هیئت کاراته استان قرار گیرد این قول را خواهیم داد که کاراته کاران لرستانی بعد از چند سال در تیم ملی کشور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده فعالیت های هیئت کاراته استان به دو بعد قهرمانی و توسعه کمی و کیفی کاراته در استان خلاصه می شود عنوان کرد: به منظور توسعه کمی و کیفی کاراته کاران لرستانی لازم است سطح علمی مربیان، داوران و ورزشکاران بالا برده شود که برای رسیدن به این هدف کلاس های آموزشی متعددی در استان برگزار شده است.

رئیس هیئت کاراته لرستان کمبود سالن های ورزشی در استان را یکی دیگر از معضلات ورزش استان خواند و گفت: برای برگزاری مسابقات ورزشی در استان با مشکل کمبود سالن مواجه هستیم به طوریکه هم اکنون مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کشور در سالنی که متعلق به آموزش و پرورش است در حال برگزاری است.

قاسمی ظرفیت کاراته استان را بسیار بالا دانست و بیان داشت: ظرفیت کاراته استان به خاطر فیزیکال بدنی جوانان لرستانی و روحیه جسارت و شهامت آن ها بسیار بالاست به طوریکه این ورزشکاران با داشتن امکانات و اندکی توجه از سوی مسئولین می توانند در تیم ملی حضور داشته باشند و سکوهای کشوری و جهانی را فتح کنند.

وی به برگزاری هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کشور در خرم آباد اشاره کرد و گفت: امروز شاهد برگزاری مسابقات کاراته بانوان در قالب سبک کیوکوشین کان که از سبک های آزا کاراته است هستیم.

قاسمی با بیان اینکه برای برگزاری این مسابقات از سوی موسسات و سازمان های دولتی هیچ حمایتی صورت نگرفته است اضافه کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۳۰۰ کاراته کار از کشور و در قالب ۲۰ تیم ورزشی حضور دارند.