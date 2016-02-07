  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۵۶

هفته بیستم بوندس لیگا؛

برد ارزشمند دارمشتات در زمین هوفن هایم

برد ارزشمند دارمشتات در زمین هوفن هایم

تیم فوتبال هوفن هایم در آخرین بازی هفته بیستم رقابتهای بوندس لیگا برابر دارمشتات شکست را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هوفن هایم یکشنبه شب در آخرین بازی هفته بیستم رقابتهای بوندس لیگای آلمان به مصاف دارمشتات رفت و برابر این تیم شکست ۲ بر صفر را متحمل شد.

آیتاک سولو (۳۳) و اسلوبودان راژکوویچ (۸۵) گل های تیم دارمشتات را در زمین هوفن هایم به ثمر رساندند. دارمشتات با این برد ۲۴ امتیازی شد و با صعود چهار پله ای جایگزین اشتوتگارت در رده یازدهم جدول شد. هوفن هایم نیز با ۱۴ امتیاز در رده هفدهم و ماقبل پایانی جدول بوندس لیگا باقی ماند.

پیش از این بازی تیم هامبورگ میزبان کلن بود و مقابل این تیم به تساوی یک بر یک دست یافت.

کد مطلب 3042317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها