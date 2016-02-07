برد ارزشمند دارمشتات در زمین هوفن هایم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هوفن هایم یکشنبه شب در آخرین بازی هفته بیستم رقابتهای بوندس لیگای آلمان به مصاف دارمشتات رفت و برابر این تیم شکست ۲ بر صفر را متحمل شد.

آیتاک سولو (۳۳) و اسلوبودان راژکوویچ (۸۵) گل های تیم دارمشتات را در زمین هوفن هایم به ثمر رساندند. دارمشتات با این برد ۲۴ امتیازی شد و با صعود چهار پله ای جایگزین اشتوتگارت در رده یازدهم جدول شد. هوفن هایم نیز با ۱۴ امتیاز در رده هفدهم و ماقبل پایانی جدول بوندس لیگا باقی ماند.

پیش از این بازی تیم هامبورگ میزبان کلن بود و مقابل این تیم به تساوی یک بر یک دست یافت.