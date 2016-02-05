بهزاد ستاری پیش از ظهر جمعه در حاشیه دیدار با همیاران فعال در بحث پیشگیری از خشونت خانگی در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: جغرافیای خشونت خانگی براساس تحقیقات میدانی و علمی تدوین می شود.

به گفته وی تدوین و طراحی این طرح تحقیقاتی و پژوهشی نشان خواهد داد که چه مناطقی در استان اردبیل دارای خشونت های خانگی بیشتری است.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه شناسایی مناطق دارای بیشترین خشونت خانگی می تواند در پیشگیری و کنترل آن تاثیرگذار باشد، ادامه داد: اولویت این طرح بیشتر پیشگیری و مداخله است.

وی با تاکید بر اینکه استان اردبیل در این زمینه آمار پایینی داشته و جزو استانهای سفید محسوب می شود، تصریح کرد: بیشترین خشونت خانگی در استان همسرآزاری است.

ستاری با بیان اینکه امروز آسیب های اجتماعی در جامعه به دلیل فرهنگ سازی لازم با شفافیت روبرو بوده و از لایه های پنهان خارج شده است، متذکر شد: در بحث آسیب های اجتماعی نیز این استان آمار بسیار پایینی داشته و بیست و هفتمین استان کشور به شمار می رود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۰ جمعیت همیار بهزیستی در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی در استان عنوان کرد: فعالیت این نهادهای مردمی توانسته در زمینه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی موثر باشد.