به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل پست بانك، محمود افضلي رئيس هيئت مديره و مدير عامل پست بانك در جمع مديران پست بانك ايران با ذكر اين مطلب افزود: ارائه خدمات بانكي به مناطق محروم و تغيير جهت به سمت خرده بانكداري از اهداف و چشم اندازهاي بلند دولت جديد است و پست بانك مي تواند با استفاده از امكانات پست و مخابرات و حضور يك نفر كارگزار از طريق دفاتر ICT روستايي خدماتي را به مردم مناطق روستايي ارائه دهد كه براي بانك‌هاي ديگر توجيه اقتصادي ندارد.

وي در ادامه اظهار داشت: پست بانك با اهدافي كه براي حركت به سمت خرده بانكداري و جمع آوري وجوه كوچك برطبق اساسنامه بر عهده دارد وبا تلاش درجهت محروميت زدايي از روستاهاي كشور در آينده اي نزديك خدماتي همچون ارائه تسهيلات خرد، پرداخت قبوض و افتتاح حساب هاي قرض الحسنه و سپرده هاي كوتاه مدت درسطح 23 ميليون روستايي را دردستور كار خود قرار مي دهد.

افضلي اضافه كرد: در حال حاضر حدود 400 دفتر ICT روستايي در روستاهاي كشور در زمينه خرده بانكداري فعاليت دارند و اميدواريم به‌زودي به 500 دفتر برسد تا بستر خدمات بيشتر و مناسبت تر به روستائيان فراهم گردد و ضمن ايجاد اشتغال و شرايط توليد از مهاجرت بي رويه روستائيان جلوگيري گردد.

افضلي درپايان گفت: پست بانك براي رسيدن به برنامه بلند مدت خود نياز به تعداد نقاط تماس و افتتاح شعب دارد تا با ايجاد سهولت دسترسي مردم به خدمات پولي و بانكي خلاء موجود را بر طرف كند.