اعطای وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مهدی سامانی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: کمیته تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین برنامه های متعددی را برای جامعه هدف خود درنظرگرفته است.

رییس کمیته تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین افزود: کمیته تعاون ستاد دهه فجر ورامین با هدف برگزاری باشکوه تر برنامه های ایام پیروزی انقلاب اسلامی جلساتی برای هماهنگی میان اعضای این کمیته برگزار کرد.

وی ادامه داد: تلاش شده به خانواده تحت پوشش در ایام الله دهه مبارک فجر، خدمات لازم ارائه شود تا شیرینی این ایام بیش از گذشته در کام افراد تحت پوشش نهادها و ارگان های امدادی احساس شود.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین اضافه کرد: برنامه های کمیته تعاون ستاد دهه فجر تا روز ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت و هر روز برنامه های ویژه ای از سوی این کمیته اجرا می شود.

وی بیان داشت: برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان توسط هلال احمر و دیدار از حسینیه جماران توسط دانش آموزان پیروان ولایت از جمله برنامه هایی است که در دهه مبارک فجر اجرا خواهد شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: برپایی مسابقات ورزشی توسط اداره بهزیستی و نیز برپایی دوره های آموزشی با موضوع فرزند پروری و مهارتهای زندگی برای مددجویان و همکاران با مشارکت کمیته امداد و بهزیستی نیز در این ایام پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: افتتاح یک مهد کودک و کمپ ترک اعتیاد در دهه مبارک فجر توسط اداره بهزیستی، ارائه ویزیت رایگان از سوی پزشک خانواده در یک روز توسط کمیته امداد، تهیه روزنامه دیواری و مقاله نویسی توسط دانش آموزان پیروان ولایت، بازدید مشاور کمیته امداد از خانواده های دارای آسیب جسمی و روانی، دیدار مسئول کمیته امداد شهرستان از خانواده مددجویان و پرداخت وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد به تعداد ۱۰ نفر در دهه مبارک فجر از دیگر برنامه های کمیته تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین است.