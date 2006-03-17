داستانهاي ايتالو كالوينو در راديو خوانده مي شوند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب "مهر"، در برنامه " روايت شب " راديو فرهنگ كه هر هفته به خوانش رمانهاي مطرح جهان اقدام مي كند، از شب شنبه 27 اسفند ماه ، داستانهاي كوتاه ايتالو كالوينو - نويسنده ايتاليايي - پخش مي شوند.

اين داستانها از مجموعه " شاه گوش مي كند " ترجمه فرزاد همتي و محمد رضا فرزاد انتخاب شده اند و هر شب يكي از قصه ها توسط بهروز رضوي اجرا مي شود. جمعه چهارم فروردين ماه 85 نيز محمد رضا فرزاد با حضور خود در اين برنامه، به نقد و بررسي داستانهاي كالوينو مي پردازد. " روايت شب " در تعطيلات نوروز، رمان خواني ندارد و هر شب يك داستان كوتاه را براي شنوندگان خود پخش مي كند.

تهيه كننده اين برنامه حميد رضا مقدسي و سردبير آن محسن حكيم معاني است. "روايت شب " هر شب ساعت 22 از راديو فرهنگ شنيده مي شود.