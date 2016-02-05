به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به منظور امضای موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن در سفری سه روزه به ژاپن سفر کرده است، با تارو آسو وزیر دارایی و معاون نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

تارو آسو وزیر دارایی ژاپن در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر وزیر اقتصاد کشورمان به توکیو، از توسعه همکاری های دو کشور استقبال کرد.

وی از آمادگی کشورش برای انتقال تکنولوژی و از جمله انجام سرمایه گذاری‌های مشترک در پروژ ه های زیر بنایی و اقتصادی کشورمان خبر داد.

وزیر دارایی ژاپن در عین حال خاطر نشان کرد: بدون شک این سفر تاثیر فراوانی در افزایش سطح مناسبات سیاسی ایران و ژاپن و همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر جای خواهد گذاشت.

علی طیب نیا نیز در این دیدار با اشاره روابط دوستانه و دیرینه ایران و ژاپن، گفت: با لغو تحریمها زمینه برای توسعه همکاری اقتصادی دو کشور فراهم است و ژاپن یکی از اولویتهای ما برای تقویت همکاری در دوران جدید است.

وی اظهارداشت: مشکل ژاپن به ویژه در صنعت خودرو سازی قیمت تمام شده بالاست که قدرت رقابت با چین را از این کشور گرفته است.

طیب نیا تصریح کرد: انرژی و نیروی کار ارزان در ایران و بازار بزرگ منطقه مزیت خوبی برای ژاپنی هاست تا با استفاده از توان فنی محصولات خود را رقابتی کنند.

احتمال سفر هیات اقتصادی ژاپن به ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به ژاپن سفر کرده با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد.

علی طیب نیا در این دیدار با اشاره به روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ژاپن بر ارتقای روابط اقتصادی دو کشور در دوره پسابرجام تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، دارا بودن منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، بازار بزرگ داخلی و زیرساخت های مناسب را به عنوان بخشی از مزیت های اقتصادی برشمرد که به ایران در بین کشورهای خاورمیانه، موقعیت انحصاری می بخشد.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر طیب نیا، ایران را کشور فرصت‌های سرمایه گذاری و اقتصادی دانست.

وی از احتمال سفر هیات اقتصادی از ژاپن به ایران در هفته آینده خبر داد و گفت: دو موافقتنامه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور امضا می‌شود.

در ادامه این سفر، نمایندگان ۶۰ شرکت مطرح ژاپنی از جمله شرکت‌های خودرو سازی، صنعت الکترونیک، نفتی و بانکی با علی طیب نیا دیدار کردند.

در این دیدار نیز دو طرف با اشاره به سابقه روابط اقتصادی ایران و ژاپن بر گسترش دوباره این روابط تاکید کردند.

دیدار ایرانیان مقیم ژاپن با طیب نیا

جمعی از نخبگان، تجار و ایرانیان فعال علمی و اقتصادی مقیم ژاپن در توکیو با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان دیدار و گفتگو داشتند.

در ابتدای این دیدار چند نفر از ایرانیان، با طرح دیدگاه‌هایشان پیشنهادهایی را جهت توسعه روابط ایران و ژاپن مطرح کردند که از جمله موضوعات طرح شده می توان به این موارد اشاره کرد: ضرورت معرفی دقیق تر فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران به جامعه اقتصادی ژاپن، همکاری با طرف ژاپنی برای تسهیل مقررات صادراتی به ایران، تشویق بانک‌های ژاپنی برای رفع سختگیری‌های تجارت با ایران، حمایت از جامعه علمی ایرانیان مقیم ژاپن در جهت توسعه همکاری دو کشور، لزوم ارتقای فعالیت گمرک ایران، نیاز به تشکیل اتاق بازرگانی تجار ایرانی در ژاپن، تقویت خطوط اعتباری فعال بین دو کشور، ضرورت تایید کیفیت فرش صادراتی ایران پیش خروج از کشور، نیاز به معرفی بیشتر قوانین تجاری و سرمایه گذاری ایران در ژاپن، ازسرگیری پرواز مستقیم از ایران به ژاپن و همچنین حمایت افزایش گردشگران ژاپنی برای سفر به ایران.

طیب نیا هم در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از آشنایی با نخبگان ایرانی مقیم ژاپن و دیدگاه‌های آنها، گفت: ما به ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان یک سرمایه و فرصت نگاه می کنیم. ایرانی هرکجای جهان که باشد، قلبش برای ایران می تپد و هر کدام از ما در هر موقعیتی که هستیم وظیفه داریم در جهت ارتقای جایگاه ایران بکوشیم.

وزیر اقتصاد، با اشاره به اقدامات مختلف دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور در ۲ سال گذشته، افزود: با دستیابی به توافق هسته ای و اجرای برجام، زمینه برای توسعه فعالیت های اقتصادی ایران بیشتر فراهم شده و این روزها ما شاهد علاقه فراوان شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران هستیم و از این جهت زمینه توسعه تجارت بین ایران و ژاپن بسیار بالاست و با امضای توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور در روز جمعه گام مهمی در این جهت برداشته می شود.

وی افزود: مشکل امروز برخی از صنایع ژاپن این است که قیمت تمام شده آنها بالاست، چنانچه دانش فنی شرکت‌های ژاپنی با امتیازات ایران مانند انرژی ارزان‌قیمت، نیروی کار تحصیلکرده با دستمزد به نسبت پایین تر و دسترسی ایران به بازار ۵۰۰ میلیون نفری منطقه بیامیزد، شرایط بسیار خوبی برای تولید فراهم می کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما امیدواریم با توافقات صورت گرفته در این سفر و سفری که در آینده نخست وزیر ژاپن به ایران خواهد داشت و همچنین با همت ایرانیان مقیم ژاپن فرصت‌های همکاری دو ملت بیش از گذشته فراهم شود.

دعوت از سرمایه‌گذاران ژاپنی برای حصور در ایران

علی طیب نیا که در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن سخنرانی می کرد، با اشاره به روابط خوب ایران و ژاپن در سال های گذشته، اظهار داشت: ما علاقمندیم سرمایه گذاران ژاپنی مشارکت بیشتری در اجرای پروژه ها به اشکال مختلف در ایران داشته و زمینه تقویت روابط راهبردی دو کشور را فراهم سازند.

وی با اشاره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تجربه مذاکرات هسته ای نشان داد که از گفتگو و مذاکره می توان به عنوان راه حلی موثر برای حل منازعات و مشکلات بین المللی استفاده کرد و همچنین ثابت کرد الگوی تحریم کار گرفته شده علیه ایران جز هزینه، نتیجه دیگری ندارد و این مذاکرات به خوبی روشن ساخت که به جای تحریم و استفاده از زور می توان از منطق و گفتگو برای حل مشکلات بهره گرفت.

وزیر اقتصاد کشورمان افزود: تحریم ها گر چه هزینه هایی را بر مردم ما تحمیل کرد، اما منافعی هم داشت و برای ما فرصتی را ایجاد کرد تا آسیب های اقتصادمان را شناسایی کنیم و در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از نقاط آسیب ما بوده حرکت کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدها باعث شده بود که هزینه های تولید در ایران افزایش یابد و کالاهای ایرانی با کالاهای مشابه خارجی در شرایط غیر رقابتی قرار گیرند که این موضوع در ادبیات علم اقتصاد به عنوان بیماری هلندی یا "مصیبت منابع" شناخته می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اظهار داشت: ما برای جبران این نقطه ضعف، می کوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و سهم این درآمد در بودجه را به زیر ۳۰ درصد برسانیم، در حالی که زمانی این سهم حدود ۸۰ درصد بوده است و ما سهم درآمدهای ارزی ناشی از نفت در درآمدهای دولت را به طور چشمگیری کاهش داده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای مازاد بوده و صادرات غیرنفتی از واردات ایران فزونی گرفته و این یک موفقیت چشمگیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که پس ار تصویب در مجلس از سال آینده اجرای آن آغاز می شود، ضمن برنامه ریزی گسترده جهت کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که از این درآمد در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم و هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی واریز می شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها، فرصت های زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، اظهارداشت: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصت ها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم و قصد نداریم از فرصت ها در جهت تقویت بخش دولتی بهره ببریم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نقش اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه های دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.

وی هدفگذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در سال های آتی را یادآور شد و گفت: دستیابی به این رشد لوازمی دارد که اولین آنها تثبیت اقتصاد کلان است که در این جهت ما در دو سال گذشته با وجود تحریم ها، توانستیم هم تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم و هم اینکه رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برسانیم و برای سال آینده هم بانک جهانی رشد حدود شش درصد را برای ایران پیش بینی کرده است.

وزیر اقتصاد به تهیه برنامه هایی جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار بهبود یافته و در گام بعدی هم انتظار داریم رتبه ایران در سال آینده ۱۴ یا ۱۵ رتبه ارتقا یاید و قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه در ۵ سال آینده، جایگاه ایران را بین ۵۰ کشور برتر در این حوزه برسانیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پروژه های مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنها است.

طیب نیا افزود: بنگاه های عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکت های بزرگ پتروشیمی، بانک ها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد و بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.



در این سمینار که به همت موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (The Institute of Energy Economics, Japan) از مهم ترین و معتبرترین اندیشکده های ژاپن و آسیا برگزار شد، بیش از صد نفر از پژوهشگران، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه حاضر بودند.

طیب نیا در سفر خود به ژاپن ضمن ملاقات با چند تن از وزرای کلیدی دولت ژاپن و شرکت در سمینار سرمایه گذاری ایران، توافقنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را امضا خواهد کرد.