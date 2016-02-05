در مورد لغو تحریم های ایران باید هوشیارانه عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، «جاستین ترودو» می‌گوید با وجود فشار بخش‌های اقتصادی برای لغو فوری تحریم‌های ایران، اوتاوا در لغو آنها عجله نخواهد کرد.

نخست وزیر کانادا پس از دیدار با نمایندگان صنایع نفتی در شهر کلگری گفت: «ما قصد داریم بسیار با دقت و با ملاحظه و همچنین با همکاری و هماهنگی با متحدان‌‎مان در مسیر تعامل مجدد و لغو تحریم‌های ایران اقدام کنیم.»

ترودو گفت: «می‌خواهیم در این رابطه (روند لغو تحریم‌های ایران) مسئولانه برخورد کنیم. من نیاز و علاقه بنگاه‌های تجاری به تعامل را متوجه می‌شوم اما قصد داریم این کار را به روش درست انجام دهیم زیرا این همان چیزی است که مردم کانادا از ما انتظار دارند.»

در حالی که پس از لغو تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، شرکت‌های اروپایی و امریکایی به منظور حضور در بازار ایران به رقابت پرداخته‌اند، شرکت‌های کانادایی نیز خواستار لغو فوری تحریم‌ها و حضور در بازار ایران هستند.

کانادا هفته گذشته برای اولین بار تایید کرد قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند و زمینه برای حضور شرکت‌هایی نظیر شرکت هواپیماسازی بمباردیه، سومین شرکت بزرگ هواپیماسازی در جهان پس از بوئینگ امریکا و ایرباس فرانسه، در بازار ایران فراهم شود.