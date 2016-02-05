وزارت ارتباطات برای کاهش شکاف خدمات دیجیتالی در کشور تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح پروژه اتصال ۳۷۶ روستای استان هرمزگان به اینترنت پر سرعت که در روستای خورچاه بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه دهه فجر امسال با پیروزی های بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی همزمان شده است، عنوان کرد: با این پیروزی مشکلات ما در منطقه و عرصه بین الملل حل شده و تحریم هایی که بر کشور و مردم تحمیل شده بود، برداشته شده است.

وی ادامه داد: نمونه عملی گشایش هایی که به وجود آمده را در سفر رئیس جمهور به اروپا شاهد بودیم و قراردادهای بسیار بزرگی در این سفر بسته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: دهه فجر مقدمه ای برای این شده که سال آینده را بسیار خوب شروع کنیم و وعده ای که رئیس جمهور به مردم داده اند که پس از برداشته شدن تحریم ها نوبت حل مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است، اجرایی شود.

واعظی در ادامه با بیان اینکه دو انتخابات مهم را در اسفند ماه پیش رو داریم، تصریح کرد: امیدواریم مردم خونگرم استان هرمزگان همان طور که در گذشته سهم بسیار خوبی در انتخابات داشتند، این بار هم در انتخابات مشارکت خوبی داشته باشند تا مجلسی شکل بگیرد که بتواند دولت را کمک کند تا همه قول هایی که به مردم داده را انجام دهد.

وی یکی از سیاست های مهم دولت یازدهم را توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار دانست و تصریح کرد: این دولت تلاش می کند شکاف های میان مناطق برخوردار و محروم را کم کند تا کسانی که در روستاها زندگی می کنند از امکانات شهرها برخوردار باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ما در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که شکاف دیجیتالی در کشور را کاهش یابد و می خواهیم سال آینده جشن برخورداری تمامی روستاهای استان هرمزگان از ارتباط برگزار شود.

واعظی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵۰ روستا و امروز نیز ۳۷۶ روستای استان هرمزگان به اینترنت پر سرعت متصل شدند و سال آینده نیز۲۹۰ روستای دیگر این استان را به اینترنت پرسرعت اتصال خواهند یافت.

وی با بیان اینکه هدف از آوردن اینترنت به روستا کار تشریفاتی نیست، اظهار داشت: به دنبال آمدن اینترنت به روستا بلافاصله باید خدمات هم بیاید تا مردم از طریق منازل خود از تمامی خدمات دولت الکترونیک بهره مند شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دیگر وزارت ارتباطات را در زمینه آموزش های مختلف مردم در روستاها عنوان کرد و افزود: مردم روستاها با داشتن اینترنت می توانند از خدماتی همچون پرونده سلامت الکترونیک بهره مند شوند.

واعظی اضافه کرد: ادارات کل استان هرمزگان تلاش کنند تا خدمات دولت الکترونیک به روستاها بیاید چون وجود اینترنت موجب ارتقا سطح آگاهی و فرهنگی مردم می شود و انواع اطلاعات به روز خواهد شد و دیگر کسی نمی تواند افکار عمومی را سانسور کند.