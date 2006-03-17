" شناخت " مهمترين عامل موفقيت گروه هاي موسيقي ايراني در اروپا است



* خبرگزاري مهر - گروه موسيقي : لطفا در ابتدا درمورد فعاليت موسيقايي تان در اتريش و سپس در مورد كنسرت هاي اخيرگروه ايراني بگوييد.



- پژمان طاهري : من و برادرم اردوان در رشته آهنگسازي الكتروآكوستيك تحت نظر پروفسور" ديتردافمن" در دانشگاه موسيقي و هنرهاي تصويري وين در مقطع دكترا مشغول تحصيل هستيم.در مورد اين كنسرت ها بايد بگويم كه قابليت هاي موسيقي ايراني بسيار زياد است ولي متاسفانه اين قابليت به هر دليل كه بخشي از آن به ما آهنگسازان و فعالان رشته موسيقي برمي گردد، نزد مخاطبان و شنوندگان مغفول مانده وياكمرنگ جلوه مي كند و حتي برخي از اهل فرهنگ هم گاه به "محدوديت "و يا حتي واژه بن بست در موسيقي ايراني اشاره مي كنند در صورتي كه اصلا اينگونه نيست ، به هرحال اين موضوع بحث دامنه داري است و من فعلا در پاسخ صريح تر به سوال شما بايد بگويم ما به اتفاق اعضاي گروه ايراني با خوانندگي عليرضا قرباني مي خواهيم به سهم خود در جهت ارائه و معرفي صحيح و اصولي موسيقي ايراني وبويژه جذب مخاطبان اروپايي كه غالبا تحت برداشت درستي ازموسيقي ما ندارند، قدمي برداريم به همين منظورآثاري رابه همين منظور ساخته وبراي اجرا برگزيديم . به هرحال كنسرت ما از اول آوريل از رم شروع مي شود و پس از آن به زوريخ-برن-ژنو-وين-گراتس مي رويم ودر نهايت در "ماري بور"كشور اسلوني كنسرت هاي ما خاتمه مي پذيرد.

* در مورد ويژگي هاي آثاري كه اجرا مي كنيد و همين طور اشعار آن توضيح دهيد.



- برنامه هاي ما در دو بخش همايون و ماهور تنظيم شده است كه در اجراي تصانيف و آوازها از اشعارشاعران: محمدرضا شفيعي كدكني، اخوان ثالث، ملك الشعراي بهار، حافظ و...استفاده شده است . همانطو كه گفتم خواننده گروه عليرضا قرباني و نوازندگان هم عبارتنداز : نوشين پاسدار(عود) اسحاق چگيني(ني) سامان صميمي(كمانچه)رشيد كاكاوند(تنبك) وبرادرم اردوان كه بسيار كمكم بوده است سه تار مي نوازد.

* در طراحي كار و اجراي برنامه تان آيا فقط مخاطبان فارسي زبان را در نظر گرفته ايد يا خير؟



- طبيعتا هركار با كلامي در دنيا با مخاطباني كه زبان مادري شان همان كلام مورد استفاده باشد ارتباط سريع تر و محكم تري برقرار مي كند اما بايد توجه داشت كه يك كار موسيقايي از جمله كار ما فقط كلام نيست بلكه از موسيقي نيز كه زبان خاص خودش را دارد براي ارتباط با مخاطب بهره مي بريم و چه بسا كه اين ارتباط پايا تر و ماناتر باشد و مخاطب از شنيدن آن بيشتر لذت برد.به هرحال سعي ما اين بوده و هست تا با مخاطبان عام وبا زبان هاي مختلف ارتباط برقرار كنيم و از كلام و خواننده هم به عنوان نوعي موسيقي استفاده ببريم.اينكه تا چه حد دراين زمينه موفق شويم نياز به زمان و نظر مخاطبان و شنوندگان كنسرت ها دارد.

* اقامت و تحصيل شما در اروپا و مشخصا در وين كه مهد موسيقي دنيا به شمار مي رود در كارتان و بويژه در كنسرت اخير(آوازكرك) تاثيرگذار بوده يا نه ؟



- قطعا بي تاثير نبوده است اما اينكه آيا اين تاثير مشهود است و يا مورد خاصي را بتوان در آن ذكر كرد ، خير اينگونه نيست اما در تور بعدي ماكه از ماه ژوئن آغاز مي شود قصدداريم كارهاي برادرم را اجرا كنيم كه در آن مورد پاسخ سوال شما كاملا مثبت است و شما و يا هر مخاطب و شنونده اي علاوه بر اينكه مي تواند تشخيص دهد موسيقي ،موسيقي ايراني است اما با توجه به اجراي الكتروآكوستيك، پلي بك ، خروجي از هشت كانال ، بداهه پردازي ها ،تلفيق ها وبه طور كلي كارهاي بسيار ظريف و فني اردوان مي توان به تاثيراتي كه گفتيد پي برد ومن خيلي مايل هستم كه اين كار در ايران اجرا شود .

* با توجه به اقامت شما در اتريش و حضور بقيه افراد در ايران، كارها را چگونه تمرين كرديد؟



- من تابستان گذشته و هنگام تعطيلات دانشگاه در ايران بودم و اواخر تابستان كار تمرين را شروع و حدود سه ماه به طور مستمربا اعضاي گروه كار كرديم و بعد از اينكه به اينجا برگشتم هم بچه ها در تهران تمرين را ادامه دادند و هم من واردوان قطعات را كار مي كنيم و من اينجا لازم مي دانم ازتك تك اعضاي گروه كه علي رغم همه مشكلات همرهان خوبي بودند تشكر كنم.

* بهارسال 1385 حدود7گروه موسيقي ايراني در اروپا كنسرت برگزار مي كنند به نظر شما چه عواملي موجب موفقيت آنها در اجراي برتر موسيقي ايراني در اين قاره خواهد شد؟



- به هرحال همه اين ها فعاليت هاي فرهنگي محسوب مي شوند و موجب تقويت ارتباط بين ملت ها است ؛ قطعا هر گروهي كه با بينش و انديشه و فكر و مهمتر از همه شناخت از مخاطب وارد ميدان شود موفق تر خواهد بود . به هر صورت هر گروهي كه مي خواهد تحت عنوان موسيقي ايراني كنسرت برگزار كند ، اميدوارم كه كارهاي درخور ، خوب ودر شان موسيقي ما را ارئه دهد .

* ضمن تشكر از شما اگر ناگفته اي داريد بيان كنيد.



- من از شما و همه رسانه هايي كه به گسترش فرهنگ و هنر ايران كمك مي كنند سپاسگزارم . اجازه بدهيد كه دراين اينجا در گذشت استاد بزرگ موسيقي ايران زنده ياد علي تجويدي را به جامعه موسيقي كشور و به همه آنهايي كه با آثار ماندگار او انس و الفتي داشتند از راه دور تسليت بگويم.بسياري از ايرانيان مقيم اتريش نيزاز شنيدن اين خبر تاسف بار غمگين شدند و يادش را گرامي داشتند.

به گزارش مهر، پژمان طاهري ، فارغ التحصيل رشته موسيقي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، نوازنده سنتوروآهنگسازاست كه تاكنون با برگزاري كنسرت هاي متعدد در تهران و خلق چند اثربا همكاري خوانندگاني چون استاد شجريان،شهرام ناظري ،علي اصغر شاه زيدي و... در جهت استفاده ازقابليت هاي بالاي موسيقي ايراني در فرم و قالب هاي جديد فعاليت داشته است .وي از سه سال پيش به اتفاق برادرش ، اردوان طاهري،براي ادامه تحصيل به اتريش رفته ودر دانشگاهي در وين مشغول به تحصيل شده است . طاهري چند سال پيش با تشكيل گروه ايراني در عرصه فعاليت هاي صحنه اي نيز ظاهر شد و كنسرت طرحي نو را در تالار وحدت برگزار كرد كه با استفاده از قابليت هاي صوت و نور و ارتباط سمعي و بصري با مخاطبان در اجراي آن كنسرت ، گامي نو در اجراي زنده موسيقي برداشت. اين گروه قصد دارد در نيمه اول آوريل 2006در چند كشور اروپايي كنسرت هايي برگزار كند .