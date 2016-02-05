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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

پنجمین مرکز کنترل گذرنامه مرز دریایی در استان بوشهر افتتاح شد

پنجمین مرکز کنترل گذرنامه مرز دریایی در استان بوشهر افتتاح شد

بوشهر - پنجمین مرکز کنترل گذرنامه دریایی با حضور مسئولان استانی و کشوری در کنگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا صبح جمعه در آیین افتتاح مرکز کنترل گذرنامه مرز دریایی کنگان اظهار داشت: این مرکز پنجمین مرکز کنترل گذرنامه است و پیش از این خارگ، گناوه، بوشهر و عسلویه دارای این مرکز بوده اند.

محمد بابایی با بیان اینکه این مرکز مسیر تردد صادرات، واردات و ورود و خروج به کشور را بین‌المللی کرده است، عنوان کرد: راه اندازی این مرکز امکانات خوبی در رونق اقتصادی خواهد داشت و در آینده با استقرار پارس شمالی، تعاملات بین‌المللی بهتر خواهد شد.

وی افزود: کنگان نزدیک‌ترین مرز را در کشور ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد و خدمات متنوعی مانند ترددهای سیاسی، تجاری، اداری و خدماتی را با دیگر کشورها تسهیل می‌کند.

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۴ سامانه جامع ارتباط پیوسته مرزی در نیروی انتظامی راه اندازی و استقرار ۹۴ مرکز مصوب شد.

بابایی با بیان اینکه اکنون ۸۴ مرکز در کل کشور فعال است، گفت: کنگان آخرین مرکز متصل شده به این سیستم است که هر فرد با استعلام بارکد می‌تواند به راحتی تردد کند.

کد مطلب 3042414

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