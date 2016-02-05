به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود مشایخ در خطبههای نماز جمعه نوشهر با اشاره توطئه دشمنان علیه انقلاب اسلامی گفت: دشمن با استحاله و نفوذ به دنبال توطئه و انحراف در ماهیت انقلاب اسلامی است و در این خصوص همه باید هوشیار و بیدار باشند.
وی افزود: شاخصه انقلابی بودن صرفاً با پیشینه سالهای ابتدایی انقلاب نیست و شاخص ملاک افراد، حال و امروز افراد است.
وی افزود: دشمن همواره درصدد آن است تا روحیه و ارزشهای انقلابی را از نسلهای نظام تضعیف سازد و با تطهیر سازی نظام فاسد رژیم شاهنشاهی به دنبال انحراف در انقلاب هستند و یکی از آسیبهای انقلاب اسلامی استحاله کردن و نفوذ افراد با چهرههای مستور است که بانام امام میآیند اما رسم و اندیشه امام را پایبند نیستند.
حجتالاسلام مشایخ با اشاره به ویژگیهای مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: ساده زیستی باید در وجود و رفتار مسئولین باشد و نباید روحیه اشرافیت طلبی داشته باشند و همواره متواضع باشند.
امامجمعه نوشهر در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو مجلس دهم گفت: مردم با بصیرتشان نخواهند گذاشت افراد نفوذی وارد صحن مجلس شوند و همواره ثابت کردند با بصیرتشان افراد صالحتر را انتخاب میکنند.
حجتالاسلام مشایخ در بخش دیگر از خطبههای نماز جمعه نوشهر با اشاره به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن و برگزاری جشنهای انقلاب در دهه فجر گفت: جشنهای دهه فجر همواره باید بهصورت مردمی برگزار شود و تنها رفع تکلیف از سوی مسئولین نباشد و باید باهدف آشنایی وزنده نگاهداشتن اندیشه و تفکرات امام راحلمان و کارآمدی انقلاب اسلامی باشد.
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