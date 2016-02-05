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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

امام جمعه نوشهر:

مردم با بصیرت اجازه ورود نفوذی‌ها به مجلس را نمی دهند

مردم با بصیرت اجازه ورود نفوذی‌ها به مجلس را نمی دهند

نوشهر - امام‌جمعه نوشهر با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، از مردم با بصیرت خواست تا اجازه ورود افراد نفوذی به مجلس را ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود مشایخ در خطبه‌های نماز جمعه نوشهر با اشاره توطئه دشمنان علیه انقلاب اسلامی گفت: دشمن با استحاله و نفوذ به دنبال توطئه و انحراف در ماهیت انقلاب اسلامی است و در این خصوص همه باید هوشیار و بیدار باشند.

وی افزود: شاخصه انقلابی بودن صرفاً با پیشینه سالهای ابتدایی انقلاب نیست و شاخص ملاک افراد، حال و امروز افراد است.

وی افزود: دشمن همواره درصدد آن است تا روحیه و ارزش‌های انقلابی را از نسل‌های نظام تضعیف سازد و با تطهیر سازی نظام فاسد رژیم شاهنشاهی به دنبال انحراف در انقلاب هستند و یکی از آسیب‌های انقلاب اسلامی استحاله کردن و نفوذ افراد با چهره‌های مستور است که بانام امام می‌آیند اما رسم و اندیشه امام را پایبند نیستند.

حجت‌الاسلام مشایخ با اشاره به ویژگی‌های مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: ساده زیستی باید در وجود و رفتار مسئولین باشد و نباید روحیه اشرافیت طلبی داشته باشند و همواره متواضع باشند.

امام‌جمعه نوشهر در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو مجلس دهم گفت: مردم با بصیرتشان نخواهند گذاشت افراد نفوذی وارد صحن مجلس شوند و همواره ثابت کردند با بصیرتشان افراد صالح‌تر را انتخاب می‌کنند.

حجت‌الاسلام مشایخ در بخش دیگر از خطبه‌های نماز جمعه نوشهر با اشاره به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن و برگزاری جشن‌های انقلاب در دهه فجر گفت: جشن‌های دهه فجر همواره باید به‌صورت مردمی برگزار شود و تنها رفع تکلیف از سوی مسئولین نباشد و باید باهدف آشنایی وزنده نگاه‌داشتن اندیشه و تفکرات امام راحلمان و کارآمدی انقلاب اسلامی باشد.

کد مطلب 3042431

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