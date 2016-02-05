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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

با حضور وزیر بهداشت

بخش خون و انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز افتتاح شد

بخش خون و انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز افتتاح شد

تبریز - بخش خون و انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه بخش خون و انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با صرف هزینه ۱۳ میلیارد تومانی افتتاح شد.

گفتنی است که دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شهرداری کلانشهر تبریز این بخش ها را مجهز کرده اند. بخش های مختلف جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی،ICU مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال، داخلی، گوارش، کلیه، ارولوژی، بخش های عفونی، نوزادان، انکولوژی (خون)، آلرژی، غدد و داخلی قلب و عروق در این بیمارستان فعال است.

مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز به عنوان مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال زیر ۱۴ سال در شمال غرب کشور فعال است و دارای درمانگاه های تخصصی هموفیلی، تالاسمی، شیمی درمانی و درمانگاه های فوق تخصصی است.

کد مطلب 3042445

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