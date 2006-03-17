  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۴

در 24 ساعت آينده

آسمان كشور نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني شد

آسمان كشور نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني شد

سازمان هواشناسي كشور آسمان اغلب استانهاي كشور را طي 24 ساعت آينده نيمه ابري، همراه با وزش باد پيش بيني كرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، هواي كرانه هاي درياي خزر نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با بارش پراكنده و خفيف و مه صبحگاهي، همچنين هواي استانهاي آذربجان شرقي و غربي كمي تا نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده همراه خواهد بود.

سازمان هواشناسي هواي استانهاي كرمان وخراسان جنوبي را نيمه ابري همراه با وزش باد و رگبار پراكنده و هواي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را نيمه ابري گاهي با وزش باد و رگبار و رعد و برق پيش بيني مي كند.

بر پايه اين گزارش، هواي استان تهران صاف تا قسمتي ابري گاهي نيمه ابري و هواي ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري خواهد بود همچنين پيشينه و كمينه دماي هواي تهران در 24 ساعت آينده به ترتيب به 19 و 9 درجه سانتي گراد خواهد رسيد.

کد مطلب 304245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها