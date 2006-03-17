آسمان كشور نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، هواي كرانه هاي درياي خزر نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با بارش پراكنده و خفيف و مه صبحگاهي، همچنين هواي استانهاي آذربجان شرقي و غربي كمي تا نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده همراه خواهد بود.
سازمان هواشناسي هواي استانهاي كرمان وخراسان جنوبي را نيمه ابري همراه با وزش باد و رگبار پراكنده و هواي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را نيمه ابري گاهي با وزش باد و رگبار و رعد و برق پيش بيني مي كند.
بر پايه اين گزارش، هواي استان تهران صاف تا قسمتي ابري گاهي نيمه ابري و هواي ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري خواهد بود همچنين پيشينه و كمينه دماي هواي تهران در 24 ساعت آينده به ترتيب به 19 و 9 درجه سانتي گراد خواهد رسيد.
نظر شما