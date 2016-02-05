بصیرت و ولایت فقیه عامل ناکامی دشمنان/دستاوردهای انقلاب حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) این شهر ضمن تاکید بر نقش رهبری واحد در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، ابراز داشت: بصیرت ملت و رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(ره) همواره دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته و امروز نیز هدایت‌های روشنگرانه، مقتدر و با بینش عمیق مقام معظم رهبری سبب شده تا کشور به رتبه‌های بالایی در همه شاخصه‌ها دست یابد.

وی افزود: ایران اسلامی این مدارج عالی را مدیون خون شهدای گرانقدر است که خون پاک خود را برای آبیاری نهال آن روزها و درخت پربار امروز انقلاب اسلامی نثار کردند و اکنون برما است تا قدر این مجاهدت ها را در عمل بدانیم.

امام جمعه سمنان با اشاره به دستاوردهای سی و هفت ساله انقلاب اسلامی برای کشور، گفت: انقلاب ما سرمایه‌های بزرگی را با خود به ارمغان آورده که امنیت، اقتدار، صلابت، تکنولوژی های نوین، توان رزمی دفاعی و توان علمی، فرهنگی و تولیدی که داریم، از جمله آن ها به شمار می رود لذا امروز باید حفظ شود و تلاش کرد تا این سرمایه‌ها به بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

آیت الله شاهچراغی توسعه فرهنگ اسلامی و دینی را یکی از مهم‌ترین وظایف امروز همه مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: امروز هرکدام از ما در حفظ و پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی سهمی داریم و نباید از آن غافل شویم همچنین شهیدان، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان به میدان نبرد با دشمن رفتند تا انقلاب اسلامی و اسلام باقی بماند و امروز باید راه آن‌ها را به‌درستی ادامه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه همگانی است، افزود: سرمایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز باید از نفوذ و توطئه دشمن حفظ شود که انسجام، وحدت، همدلی و همزبانی، گوش به فرمان ولایت فقیه بودن و بصیرت در زمره راه های مقابله با دشمنان است.

خطیب جمعه سمنان در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتی برتر در دنیا بوده و در سراسر جهان به‌عنوان یک کشور امن، مقاوم و مقتدر شناخته شده است و این ویژگی‌ها باید حفظ شود.