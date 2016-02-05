به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به ازدحام جمعیت در زمان نمایش فیلم «لانتوری» که ۱۵ بهمن انجام شد، بیان کرد: تلاش ما بر این بود شب گذشته در زمان نمایش این فیلم اتفاقی رخ ندهد.

وی با بیان اینکه اتفاقات نمایش فیلم «لانتوری» در برج میلاد آسیب شناسی شده است اظهار کرد: از امروز جمعه ۱۶ بهمن توزیع تمامی کارت های رنگی و تک سانس و روزانه در برج میلاد ممنوع خواهد بود و این کارت ها برای ورود به برج میلاد از اعتبار خارج است.

دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: همچنین کارت هایی که به نام عوامل فنی (شامل تصویربردار و امور فنی رسانه های مکتوب، صوتی، تصویری، رادیود و تلویزیون) و عکاس صادر شده نیز همانند قبل امکان ورود به سالن همایش های برج میلاد محل نمایش فیلم های جشنواره را ندارند.

حیدری تصریح کرد: دسترسی به سالن های سینمایی به جز کارت های مجاز بارکددار و عکس دار به هیچ عنوان به سالن های نمایش فیلم های سینمایی امکان پذیر نیست و تلاش ما بر ایجاد نظم هر چه بیشتر در نمایش فیلم های پیش رو در روزهای آتی در جشنواره فیلم فجر در برج میلاد است.

برخی اهالی رسانه شب گذشته ۱۵ بهمن از ازدحام جمعیت در زمان نمایش فیلم «لانتوری» ناراضی بودند و پس از بازگشایی ۲ سالن جنبی برج میلاد و نمایش هم زمان مراجعه کنندگان موفق به تماشای این اثر سینمایی شدند.