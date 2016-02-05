ایران شناسان روسی و ارمنی از جاذبه های گردشگری دزفول دیدن کردند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: رویا رحبی - این گروه متشکل از ۱۲ ایران شناس اهل کشور روسیه و دو ایران شناس ارمنستانی هستند که روز پنج شنبه با ورود به شهرستان دزفول ابتدا با حضور در گلزار شهیدآباد به شهدای دفاع مقدس دزفول ادای احترام کردند. آنها در ادامه از جاذبه های تاریخی و گردشگری همچون بازار تاریخی، کاروانسرای بازار، پل ساسانی، آسیاب ها، رودخانه دز، خانه تاریخی تیزنو، مسجد تاریخی شیخ اسماعیل قصری، موزه مردم شناسی و پارک دولت و سایر جاذبه های دزفول دیدن کردند.

رئیس اداره ایران شناسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه بازدید این گروه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گروه ۱۴ نفری ایران شناس برای دوره دانش افزایی زیرنظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هشتم بهمن ماه وارد ایران شدند و مقرر شده تا ۲۸ بهمن در کشور ما باشند.

بتول پورحسینی افزود: شهرستان دزفول به دلیل آثار تاریخی متعددی که دارد باعث افزایش سطح اطلاعات این گروه ها و تشویق آنها برای حضور دوباره در این شهر خواهد بود. ضمن اینکه مقرر شده برای سفر و کارگاه آموزشی طی هفته آینده نیز وارد گیلان شوند.

وی با اشاره به اینکه گروه ایران شناسان متشکل از استادان زبان فارسی و ایران شناسی و یا دانشجویان ارشد این رشته ها هستند، تصریح کرد: متولی این سفر تفریحی و آموزشی به دزفول انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز است اما به طور کلی حضور آنها زیرنظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران است.

فضای گردشگری مناسب در دزفول

مدیر انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های زیاد گردشگری خوزستان، اظهار کرد: دزفول منابع تاریخی قابل استفاده فراوانی دارد که در راستای ارتباط با نخبگان سایر کشورها می توان از آنها استفاده کرد.

مسعود چینی گرزاده با بیان اینکه متأسفانه تاکنون اقدامات مؤثری در این زمینه انجام نشده گفت: بنابراین تلاش کردیم تا با هماهنگی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی فرصت حضور این ایران شناسان را در دزفول فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه فضای گردشگری خوبی در دزفول وجود دارد و باید با همت، ارتباط دزفول با سایر کشورها را گسترده کنیم، افزود: قطعا نتیجه این امر انعکاس سفرنامه این گردشگران در رسانه های خارجی و نشان دادن پتانسیل های دزفول در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خواهد بود.

مدیر انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز با بیان اینکه این انجمن فراملی عمل می کند و یکی از فعالیت های آن ارتباط با نخبگان سایر کشورها است، گفت: بنابراین فرصت حضور این ایران شناسان در کشور را را مغتنم شمرده و آنها را به حضور در دزفول تشویق کردیم. در نهایت نیز امیدوار هستیم تا با همکاری مسئولان دزفولی این چنین بازدیدها را گسترش دهیم.

شگفت زده شدم

علی خضری اف استاد زبان فارسی دانشگاه داگستان روسیه نیز با بیان اینکه ایران برای من یک کشور همسایه و دوست داشتنی است، اظهار کرد: تاکنون ۶ بار به ایران آمده ام و با اولین حضورم در دزفول واقعا شگفت زده شدم چراکه تا پیش از این از ظرفیت های عظیم دزفول بی خبر بودم.

وی با بیان اینکه دزفول طبیعت و تاریخ زیبا و جالبی دارد، افزود: خاطرات بسیار زیبایی برایم در این شهر رقم خورد و قطعا هیچ وقت این سفر را فراموش نخواهم کرد. ضمن اینکه بازدید از پل تاریخی، حمام کرناسیون، آسیاب های آبی و مزار شهدای جنگ ایران و عراق برایم منظره های لذت بخشی بودند.

دزفول مردم خونگرمی دارد

زاروهی خاچاطوریان استاد ایران شناسی و زبان فارسی دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان نیز با بیان اینکه تا کنون سه بار به ایران آمده، اظهار کرد: تمام آثار تاریخی و گردشگری دزفول فوق العاده بودند و هرکدام از آثار و مکان ها برای خود دنیای جداگانه ای داشتند و تک تک آجرها و سنگ ها برای من ارزش داشت.

وی به خونگرمی و مهمان پذیری مردم دزفول اشاره کرد و افزود: هر ساله ۶۰ دانشجو را در دانشگاه در رشته ایران شناسی و زبان فارسی آموزش می دهم و در این سفر ۵۰۰ عکس از دزفول گرفته ام تا به دانشجویان خود که علاقه زیادی به زبان فارسی دارند، نشان دهم.

این ایران شناس ارمنستانی تصریح کرد: نباید به این بسنده کنم که دانشجویانم متن فارسی بخوانند و آن را ترجمه کنند بلکه آنها باید ایران را ببینند و متوجه ظرفیت های این کشور شوند. البته این عکس های گرفته شده در دزفول قطعا به این امر کمک خواهد کرد.

ایران پیشرفت زیادی کرده است

ایران شناس روسی و استاد اقتصاد دانشگاه روسیه نیز با بیان اینکه ایران پیشرفت های زیادی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است، اظهار کرد: از اولین حضور خود در خوزستان و دزفول بسیار خرسند هستم و باید گفت که این شهر علاوه بر مردم خونگرم و مهربان، از کشاورزی خیلی پیشرفته ای نیز برخوردار است.

کوزنتسو الکساندر افزود: ایران یکی از کشورهای قدیمی و تاریخی جهان است و خوزستان بعنوان بخش کوچکی از این کشور عظیم جذابیت های زیادی دارد.

وی گفت: جغرافیا و تاریخ برای من دو مقوله ارزشمند هستند و قصد دارم تمام استان های ایران را از نزدیک مشاهده کنم هرچند خاطره دزفول برای من جزو شیرین ترین خاطره ها است.

تبادلات دزفول و روسیه افزایش یابد

فرماندار دزفول نیز در حاشیه این بازدید ها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزه دینی و فرهنگ ایرانی همیشه مهمان پذیر بوده اظهار کرد: ورود گروه های خارجی به کشور می تواند بستری فراهم کند تا در راستای اندیشه های دینی و اسلامی فرصت برای توسعه فرهنگ و ارتباطات باز شود.

حبیب الله آصفی افزود: با توجه به گسترش ارتباطات ایران و روسیه، کشورهای آسیا میانه و قفقاز مبادلات بیشتری انجام بگیرد تا با توجه به همخوانی ایران و روسیه در حوزه های سیاسی در سال های اخیر و مبارزه با تروریسم این سفرها موجب تقویت بیشتر رابطه ها شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خوزستان ناشناخته مانده و خوشبختانه در تهران حقایق برای این گروه نسبت به دزفول روشن شده افزود: دزفول ظرفیت های عظیمی دارد. این شهرستان صادرکننده سبزیجات به روسیه است، بنابراین این تناسب طلب می کند تا این سفرها میان گردشگران ایرانی و روسی افزایش پیدا کند.

فرماندار دزفول بیان کرد: قطعا مبادلات فرهنگی و گردشگری می تواند به تقویت ظرفیت های دزفول و سایر کشورها بیانجامد.

پیشرفت دزفول به سمت گردشگری

شهردار دزفول نیز در حاشیه این بازدیدها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دزفول به سمت ارتقای درجه گردشگری در حال پیشرفت است، اظهار کرد: امکانات خوبی در این شهر وجود دارد و سرمایه گذاران نیز درحال ورود هستند. در حال حاضر دو سرمایه گذار به منظور ساخت هتل در دزفول ازسوی فرمانداری و شهرداری آماده هستند.

محمدرضا کرمی نژاد با بیان اینکه وضعیت خوب دزفول در بحث گردشگری باعث حضور گردشگران از نقاط مختلف دنیا شده افزود: سابقه تاریخی و فرهنگی زیادی در دزفول وجود دارد و وجود رودخانه دز نیز جاذبه های گردشگری این شهر تاریخی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به حضور یک میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر نوروزی سال گذشته در دزفول تصریح کرد: درحال آماده کردن خود برای نوروز هستیم و پیش بینی می کنیم آمار گردشگران داخلی و خارجی در دزفول برای ایام نوروز بیشتر از سال گذشته باشد.

شهردار دزفول حضور ایران شناسان روسی و ارمنی را فرصت خوبی برای تبلیغ ظرفیت های دزفول برشمرد و گفت: قطعا این افراد با حضور در کشورهای خود به بیان ویژگی های دزفول خواهند پرداخت و این امر موجب گسترش ورود گردشگر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید دیروز آغاز و امروز پایان می یابد، عوامل فرمانداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول دفتر انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها که به تازگی در دزفول فعال شده همراه و راهنمای ایران شناسان روسی و ارمنی بودند.

ضمن اینکه در تمام طول بازدید علیرضا قادر پناه فعال میراث فرهنگی و محمدحسین حکمت فر پژوهشگر تاریخی، مدیر انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز و معاون فرماندار دزفول به عنوان راهنما پاسخگوی سوالات این ایران شناسان بودند. گروه ایران شناس روسی و ارمنی از صنایع دستی دزفول نیز بازدید و خرید کردند و مقرر شد تا رروز جمعه با حضور در شوش و شوشتر از جاذبه های تاریخی و گردشگری این دو شهر نیز بازدید کنند.