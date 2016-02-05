به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه ۱۶ بهمنماه نشست خبری فیلم «زاپاس» با حضور برزو نیکنژاد کارگردان، امیر پروینحسینی تهیهکننده، احمد مهرانفر، شبنم مقدمی و ماهان نصیری بازیگران، علیاصغر کشانی و محمدرضا مقدسیان منتقد برگزار شد.
در ابتدای این نشست برزو نیکنژاد کارگردان فیلم با اشاره به صدای بد سالن کاخ جشنواره، گفت: من که فیلم را تا آخر ندیدم، اگر شما دیدید، دمتان گرم. اگر توانستید صدایی از فیلم بشنوید، میتوانید سؤالهای خود را بپرسید؛ من که چیزی نشنیدم.
امیر پروین حسینی تهیهکننده فیلم در ادامه بیان کرد: از همه تشکر میکنم که در این شرایط سخت، فیلم ما را تحمل کردند. کار در تهران و آپارتمان بسیار راحت است اما ما میخواستیم کاری که مردم را شاد میکند، بسازیم و در کنار آن به دنبال فضای متفاوت بودیم که خوشبختانه توانستیم لوکیشنهای خوبی برای این فیلم پیدا کنیم. متاسفانه دیشب در نمایش فیلم در کاخ جشنواره، کیفیت صدا بسیار بد بود و صدای دیالوگها شنیده نمیشد.
شبنم مقدمی بازیگر این فیلم گفت: من با اینکه دیالوگهای فیلم را میدانستم اما در هنگام نمایش فیلم باید دقت میکردم که چه چیزی میگوییم و این کیفیت صدا، حال من را بد کرد. اینجا کاخ جشنواره است و یک کاخ باید ویژگیهای خاص خود را داشته باشد. عوامل یک فیلم زحمات بسیاری میکشند تا فیلم در این کاخ توسط منتقدان و اصحاب رسانه دیده شود.
احمد مهرانفر دیگر بازیگر فیلم سینمایی «زاپاس» نیز گفت: خوشحالم که با فیلم «زاپاس» در خدمت شما هستم. من هم میخواهم اعتراض کنم تا مسئولان جشنواره سال آینده چنین مشکلاتی را برطرف کنند. کاخ جشنواره جایی است که اصحاب رسانه فیلم میبینند، مطلب مینویسند و مردم از طریق این مسأله، فیلمها را قضاوت میکنند و در اکران عمومی از آن استقبال میکنند. کیفیت صدای فیلم آنقدر بد بود که هیچ چیز را نمیتوانستیم بشنویم. در صورتی که من این فیلم و فیلمنامه آن را بسیار دوست دارم اما متاسفانه در چنین شرایطی فیلمها خوب دیده نمیشوند و امیدوارم چارهای برای این کار اندیشیده شود.
علیاصغر کشانی منتقد سینما بیان کرد: «زاپاس» یک فیلم بیادعا است که در مسیر مخاطب حرکت و او را سرگرم میکند؛ فیلمی که تاثیر متضادی از شخصیتها را نشان میدهد.
برزو نیکنژاد در ادامه این نشست و در پاسخ به این پرسش که آیا ترک کردن مخاطبان از سالن را تنها به دلیل صدای بد فیلم میدانید؟ گفت: من همه چیز را گردن صدا نمیاندازم. برخورد با یک فیلم در کاخ جشنواره، متفاوتتر از برخورد با آن فیلم در سینماهای مردمی است چرا که سلیقهها متفاوت است. من تمام سعی خود را کردم تا ارزش هنری «زاپاس» را حفظ کنم اما نباید فراموش کرد که سینما با مخاطب، زنده است و من بیش از هر چیز به مخاطب عام فکر میکنم و در کنار آن سعی کردم تا مخاطب خاص را هم راضی کنم. بخشی از اتفاقات دیشب تقصیر صدا و بخشی دیگر تقصیر من است. برای ساخت فیلم به مخاطب عام به عنوان یک ولینعمت فکر میکنم اما اگر نتوانستم مخاطب خاص را در این فیلم راضی نگه دارم، از شما عذر میخواهم.
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که «زاپاس» شباهتهای زیادی به سریال «دردسرهای عظیم» بخصوص در انتخاب بازیگر دارد، توضیح داد: شاید نتوانم کار خود را با کار دیگران مقایسه کنم اما میتوانم فیلم خود را با دیگر ساختههایم مقایسه کنم. «دردسرهای عظیم» و «زاپاس» تفاوتهای بسیاری با هم دارند. اینکه ۲ بازیگر این ۲ اثر مشترک هستند، به دلیل جنس فیلم بود. انتخاب بازیگر برای چنین فیلمی بسیار سخت بود و من فکر میکنم بهترین انتخابها را برای این فیلم انجام دادم.
امیر پروین حسینی تهیهکننده فیلم با اشاره به روند تولید فیلمهایی که تهیهکنندگی آن را بر عهده میگیرد، تاکید کرد: معتقدم که باید مردم را شاد کرد و امید را در دل آنها زنده کرد و این اعتقاد را در تولیدات قبلی خود نیز تا امروز دنبال کردم. من یک تهیهکننده بخش خصوصی هستم و باید یک فیلم را اکران کنم و بعد از بازگشت سرمایه آن، فیلم دیگر را شروع کنم. نمیدانم چرا بخش خصوصی به سختی میتواند از دولت پول بگیرد. من تا امروز نتوانستم علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را ببینم چه برسد به اینکه برای ساخت یک فیلم از او پول بگیرم. زمانی که نیکنژاد فیلمنامهاش را برای من آورد، قبول کردم که این فیلم را بسازم و خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی یک اشتباه به معنای حذف است، ادامه داد: توقع نداریم که «زاپاس» فروش بالایی داشته باشد اما میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. البته از نظر من این فیلم خوب شده است هر چند به دلیل زمان کم، مشکلات فنی را با خود داشت. اگر نیکنژاد برای فیلمبرداری «زاپاس» ۳ ماه فرصت داشت، مطمئناً کار بهتری میشد. متاسفانه به دلیل زمان کم، موسیقی و صدای فیلم، کمی مشکل دارد که باید برطرف شود. همچنین فکر میکنم که برای اکران عمومی، زمان فیلم را باید کم کنیم.
نیکنژاد گفت: تمام تلاش خود را کردم تا یک جریان رئال در این فیلم داشته باشم. جریان رئال زندگی گاهی با یک سورئالهایی قاطی میشود که آدمها میتوانند به مشکلات زندگی خود بخندند. مطمئناً اگر این فیلم را فرد دیگری میساخت، با توجه به جهانبینی خود، فیلمی متفاوت میشد اما من تلاش کردم تا رئال زندگی واقعی در این فیلم جریان داشته باشد.
شبنم مقدمی با اشاره به نقش خود در «زاپاس» توضیح داد: همیشه تلاش میکنم تا نقشهای متفاوتی را بازی کنم. بعد از خواندن فیلمنامه «زاپاس»، با یک ملودرام غیرشهری مواجه شدم و بازی در شخصیتی به من پیشنهاد شده بود که شبیه هیچکدام از زنان شهری که میشناسم، نبود و همین مسأله برای من بسیار جذاب بود. یکی از مهمترین چالشهایی که در این فیلم با آن مواجه بودم، این بود که باید نقش مادر جواد عزتی را که فاصله سنی چندانی با هم نداریم، بازی میکردم و این مسأله برای من بسیار جذاب بود.
این بازیگر ادامه داد: برزو نیکنژاد روحی به فیلمنامه خود داده بود که در هنگام خواندن آن این روح را درک میکردیم. در طول فیلمبرداری نیز من سعی کردم تا این انرژی جاری را از خود نیکنژاد بگیرم.
احمد مهرانفر دیگر بازیگر فیلم «زاپاس» اشاره کرد: فیلمنامه، قصه رئالی را روایت میکند که کاملاً شاعرانه است. در این فیلم نوعی شاعرانگی همراه با جزئیاتی وجود دارد که در کلمات و تصویر نشان داده میشود و کاملاً مشخص است که فیلمنامهنویس چندین بار این کار را بازنویسی کرده است. من معتقدم که «زاپاس» اصلاً کمدی نیست و یک ملودرام عاشقانه است که روابط آدمها در یک شهرستان را نشان میدهد. همه چیز در «زاپاس» به صورت شاعرانهای نشان داده شده است و من در این فیلم نقش یک شهرستانی را بازی میکردم که نباید لهجه داشته باشم و این مسأله برای من جالب بود.
در پایان این نشست نیز ماهان نصیری بازیگر خردسال «زاپاس» گفت: تمام این فیلم برای من خاطره بود و آن را بسیار دوست دارم. از کارگردان فیلم هم تشکر میکنم چون برای من بسیار زحمت کشید.
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