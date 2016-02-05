اختلافات سیاسی نباید مانع توجه مردم به دین و ایمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر یزد اظهار داشت: مردم ما دارای عقل و منطق و درک و فهم هستند و میدانند که باید در این مسیر از عقلانیت خود و آموزههای دینی بهره ببرند.
وی افزود: برخی رفتارهایی که در جامعه میبینیم موجب میشود تا مردم نتوانند از عقلانیت خود به درستی در مسیر حق استفاده کنند و از یاد خدا و دین و ایمان خود غافل میشوند که این همان سرپیچی از دستورات خداوند است.
اطاعت از ولیفقیه واجب است
خطیب جمعه یزد با بیان اینکه خداوند نعمات زیادی را در اختیار بندگان قرار داده که ولایت فقیه یکی از این نعمتها است عنوان کرد: ولیفقیه همشان و هم ردیف امامت است و وظیفه مردم نیز اطاعت و پیروی از ولیفقیه زمان خود است.
وی با بیان اینکه سرگردانی و غارتگری در کشورهایی که ولیفقیه ندارند موج میزند، گفت: عربستان سعودی نمونه بارز کشورهایی است که مسئله ولایت فقیه را با وجود اینکه در قرآن تاکید شده نفی میکند و حاکمیتی سلطنت طلب و غارتگر دارد.
خطیب جمعه شهر یزد تصریح کرد: در عربستان هر روز شاهد حرکت و رفتاری جدید در به تاراج بردن اموال مردم و بیتالمال هستیم که از پول مردم و حق مردم برای تهیه سلاح و مهمات و حمله به کشورهای اسلامی بهرهبرداری می کنند.
امنیت و رهبری ایران زبانزد دنیاست
وی با بیان اینکه امنیت موجود در ایران در کنار رهبری ولی فقیه زبانزد دنیا شده، اضافه کرد: در کشور ما با توجه به مسئله ولایت فقیه و اطاعت مردم از این نعمت خداوندی و شکرگزاری آن، نظم حاکم است و با تکیه به ولایت فقیه که مورد تاکید امام خمینی(ره) هم بوده هم دین و ایمان مردم حفظ است و هم اموال مردم به تاراج نمیرود.
آیتالله ناصری افزود: اطاعت از ولیفقیه زمان موجب میشود تا دنیا و آخرتمان حفظ شود و از برکات این نعمتی که خداوند به برکت دین اسلام در اختیار این ملت گذاشته است در هر دو دنیا بهره ببریم و در مسیر یکپارچگی و وحدتی که برای ما فراهم شده قرار بگیریم و از آن منحرف نشویم.
وی بیان داشت: انقلاب ما بر پایه تدین و تکیه بر ولایت فقیه حفظ شده و آنگونه که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند باید پشتیبان ولی فقیه باشیم تا از آسیب در امان بمانیم.
توصیه امام به مستضعفین و رفع فقر
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه امام خمینی(ره) توصیههای دیگری نیز برای ما داشتند گفت: از سفارشات و توصیههای اصلی حضرت امام (ره) توجه به مستضعفین و رفع فقر از آنها بوده و به مقامات و مسئولین نیز این توصیه را داشتند که همیشه و در هر حالی به رفاه و معیشت مردم کشور توجه کافی شود.
وی تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) تاکید داشتند که مردم به دور از فقر و پریشانی از زندگی سالم بهره ببرند و در رفاه باشند.
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