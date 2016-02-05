توسعه زیرساخت ها اولویت مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه بخش خون و انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با صرف هزینه ۱۳ میلیارد تومانی افتتاح شد که سیدحسن قاضی زاده در این مراسم اظهار داشت: باید برای توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی آذربایجان شرقی مسئولان امر یکدل و کوشا باشند.

وی سپس با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای رسیدن به جایگاه ویژه خود در منطقه تلاش کند، ابراز داشت: احداث بیمارستان برای کودکان سرطانی کار مثبت و خیلی ارزشمند است که با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز انجام شده است.

قاضی زاده سپس با اشاره به نقش شهرداری در پروژه های بهداشتی و درمانی گفت: در پروژه های درمانی و بهداشتی شهرداری و شورای اسلامی تبریز همراهی دارند که این خیلی برای کلانشهر تبریز خوب است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به رشد عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: برنامه‌های خوبی برای توسعه زیرساخت‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جریان است و باید تداوم یابد.

قاضی زاده سپس با اشاره به امکانات موجود در بیمارستان کودکان تبریز گفت: بیمارستان کودکان سرطانی تبریز در خدمت کودکانی است که مبتلا شده ‌اند و در این میان خدمت به این کودکان توفیقی بزرگ برای پرسنل این بیمارستان است.