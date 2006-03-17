حمايت قاطع شهروندان تهراني از سياست هاي اتخاذ شده مسولان هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، از ميان شهروندان تهراني 54.7 درصد تعليق داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي را از ديدگاه اروپائيان اقدامي براي اعتماد سازي از جانب ايران برشمرده اند.

67.1 درصد از اين گروه همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران براي شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را فراتر از مقررات NPT ارزيابي كرده و 63.4 درصد همكاري داوطلبانه كشورمان با آژانس درچارچوب پروتكل الحاقي را بدون اينكه به تصويب مجلس رسيده باشد، نشانه حسن نيت ايران خوانده اند.

بيش از 88.9 درصد شهروند تهراني همچنين با اين ادعا برخي قدرت هاي خارجي مبني بر اينكه ايران با داشتن منابع نفت و گاز نيازي به استفاده از انرژي هسته اي براي توليد برق ندارد، مخالف بوده اند.

73.7 درصد از آنان نيز با اين موضوع كه ايران درصورت تهديد كشورمان به ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت با شرايط كشورهاي اروپايي موافقت كند، مخالفت كرده اند و 73.4 درصد نيز همين پاسخ را حتي در صورت تهديد ايران به تحريم اقتصادي و سياسي تكرار كرده اند.

براساس آمار استخراج شده از نظرسنجي شهروندان تهراني، 78.6 درصد رفتار كشورهاي اروپايي 68.9 درصد هم رفتار آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران در مورد حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته را تبعيض آميز و ديكته شده از سوي آمريكا ارزيابي كرده اند.

صرفا 2.1 درصد از اين شهروندان در پاسخ به اين پرسش كه اگر مذاكرات به نتيجه نرسد و پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود، موافقت خود را با تعطيلي مراكز غني سازي اعلام كرده اند.70.3 درصد هم استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را "حيثيتي و اقتصادي" خوانده اند.

حدود 66.7 درصد از پرسش شوندگان در نظرسنجي شهر تهران تاكيدشان بر اين نكته است كه مخالفت آمريكا و كشورهاي اروپايي با ادامه تحقيقات هسته اي ايران باعث افزايش همبستگي ملي در داخل خواهد شد و تنها 3.2 درصد اظهار داشتند كه اين موضوع باعث مشكلات اقتصادي خواهد شد.

بر اساس آمار استخراج شده در اين نظر سنجي، 48.9 درصد بر اين اعتقادند كه اتخاذ چنين روشي از جانب اروپا و آمريكا، بحران انرِژي را تشديد كرده و باعث افزايش قيمت نفت مي شود.

ميانگين سني شهروندان تهراني شركت كننده در اين نظرسنجي كه از 17 تا 23 اسفند ماه برگزار شده، 35.79 سال بوده، 56 درصد زن و 44 درصد زن بوده اند.

در اين گروه 35.3 درصد زير ديپلم و 24 درصد كارداني و كارشناسي و بقيه نيز مدارج بالاتر علمي داشته اند.

نظر سنجي از دبيران و دانش آموزان

همچنين براساس 2 نظر سنجي ديگر، از ميان گروه دبيران 55.4 درصد تعليق داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي را از ديدگاه اروپايئان اقدامي براي اعتمادسازي از جانب ايران برشمرده اند. 58.3 دانش آموزان نيز همين پاسخ را انتخاب كرده اند.

67.6 درصد از گروه دبيران همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران براي شفاف سازي فعاليت هاي هسته با آژانس بين المللي انرژي اتمي را فراتر از مقررات NPT ارزيابي كرده و 65.3درصد نيزهمكاري داوطلبانه كشورمان با آژانس درچارچوب پروتكل الحاقي را بدون اينكه به تصويب مجلس رسيده باشد، نشانه حسن نيت ايران خوانده اند. اين آمار درگروه دانش آموزان به ترتيب 57.2 و 50.5 درصد بوده است.

بيش از 90.3 درصد از دبيران و 88.6 درصد از دانش آموزان با اين ادعا برخي قدرتهاي خارجي مبني بر اينكه ايران با داشتن منابع نفت و گاز نيازي به استفاده از انرژي هسته اي براي توليد برق ندارد، مخالف بوده اند.

65.1درصد از گروه دبيران و 88.6 درصد از گروه دانش آموزان با اين موضوع كه ايران درصورت تهديد كشورمان به ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت با شرايط كشورهاي اروپايي موافقت كند، مخالفت كرده اند و 63.5 درصد از ايشان نيز همين پاسخ را حتي در صورت تهديد ايران به تحريم اقتصادي و سياسي تكرار كرده اند. در عين حال 64.9 و همچنين 69.2 درصد از دانش آموزان نيز به ترتيب همين نظر دبيران را تاييد كرده اند.

81.5 درصد از دبيران و 78.2 درصد از دانش آموزان رفتار كشورهاي اروپايي و 74.6 درصد از دبيران و 60.8 درصد دانش آموزان هم رفتار آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران در مورد حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته را تبعيض آميز و ديكته شده از سوي آمريكا ارزيابي كرده اند.

صرفا 5.5 درصد از دبيران دبيرستانهاي شهر تهران درپاسخ به اين پرسش كه اگر مذاكرات به نتيجه نرسد و پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود، موافقت خود را با تعطيلي مراكز غني سازي اعلام كرده اند. اين رقم در گروه دانش آموزان هم تنها 6.1 درصد است.

76.2 درصد از دبيران استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را "حيثيتي و اقتصادي" خوانده اند كه اين ميزان در بين دانش آموزان 77.1 درصد بوده است.

حدود 67.6 درصد از پرسش شوندگان دبير و 58.9 درصد از دانش آموزان تاكيد شان بر اين نكته است كه مخالفت آمريكا و كشورهاي اروپايي با ادامه تحقيقات هسته اي ايران باعث افزايش همبستگي ملي در داخل خواهد شد و تنها 1.5 درصد ديران و 7.5 درصد از دانش آموزان اظهار داشتند كه اين موضوع باعث مشكلات اقتصادي خواهد شد.

بر اساس آمار استخراج شده در اين نظر سنجي 54.8 درصد از دبيران دبيرستانهاي شهر تهران بر اين اعتقادند كه اتخاذ چنين روشي از جانب اروپا و آمريكا، بحران انرِژي را تشديد كرده و باعث افزايش قيمت نفت مي شود كه اين ديدگاه 49.9 درصد در ميان دانش آموزان بوده است.

ميانگين سني پاسخگويان در گروه دبيران 39 سال بوده، 3.5 درصد ديپلم ، 7.5 درصد كارداني، 76.1 كارشناسي، 10.8 درصد مدرك كارشناسي ارشد داشته اند.

همچنين ميانگين سني دانش آموزان شركت كننده در اين نظر سنجي 17.2 سال بوده كه 63.7 درصدشان دختر و 36.3 درصد پسر بوده اند.

هر دو نظر نظرسنجي فوق در فاصله زماني 16 تا 21 اسفند ماه صورت گرفته است.

مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي پيش از اين، نظرسنجي مشابهي را نيز در گروه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به انجام رسانيده كه نتايجه آن روز سه شنبه منتشر شد.