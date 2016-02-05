«توماس روسیچکی» در آستانه خداحافظی از فوتبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیچکی در بازی شنبه هفته گذشته آرسنال مقابل برنلی در چارچوب رقابتهای جام حذفی به میدان رفت اما از ناحیه عضله دچار پارگی شد.

آرسن ونگر در خصوص وضعیت روسیچکی گفت: مصدومیت بسیار جدی است؛ مصدومیت از ناحیه عضله. خبر خوب این است که نیاز به جراحی ندارد. بخشی از تاندون روسیچکی دچار پارگی شده است. دو تا سه ماه برای بهبود پای وی زمان لازم است البته دقیقا نمی دانیم. همه دچار بهت و حیرت هستیم و از همه بیشتر خود او بهت زده است.

خبرنگاران از ونگر پرسیدند آیا این هافبک ۳۶ ساله که در سال پایانی قراردادش با آرسنال قرار دارد، باز هم برای توپچی ها به میدان خواهد رفت؟ ونگر گفت: من در این لحظات بیشتر نقش حمایتی را از بازیکن تیمم دارم و نمی خواهم حرف های دراماتیک بزنم.