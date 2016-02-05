سخنان برخی مسئولان در راستای حفظ منافع ملی و وحدت کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در آستانه هفتم اسفند و برگزاری انتخابات هستیم و حضور گسترده و پرشور مردم در این انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان نیز برای این انتخابات برنامهریزی کردهاند، اضافه کرد: مردم باید در این زمینه هوشیار باشند و انتخابی بر اساس بصیرت داشته باشند.
امام جمعه موقت بوشهر ادامه داد: برخی از حرکات و رفتارها و گفتارها بر اساس مصلحت نظام نیست و برخی از مسئولان در جریان تائید و رد صلاحیت کاندیداها باعث خوشحالی دشمنان می شوند.
وی با اشاره به اینکه زیر سوال بردن شورای نگهبان جز برای هوا و هوس و منافع حزبی و شخصی نیست، عنوان کرد: رعایت قانون با حفظ حرمت همه نهادها و همچنین حفظ آرامش در جامعه در عرصه انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
هاشمی با بیان اینکه حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بیان کرد: افرادی که مدعی انقلابی بودن هستند باید قوانین را رعایت کنند.
وی همچنین با گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: با وجود همه دسیسههایی که دشمنان برای ضربهزدن به این نظام و انقلاب داشتهاند، نتوانستند مقابل این نظام و انقلاب بایستند.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به اینکه استکبار و آمریکا همیشه برای انقلاب توطئهچینی میکنند، افزود: انقلاب اسلامی همه ابرقدرتها را شکست داده است و الگوی حکومت مترقی و سازگار با فطرت انسانها است.
وی با اشاره به رزمایش ولایت ادامه داد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان و پیام صلح و دوستی از مهمترین پیامهای برگزاری موفقیتآمیز این رزمایش است.
هاشمی همچنین با اشاره به پیروزی ارتش سوریه و حزبالله در آزادسازی شهرهای نبل و الزهرا بیان کرد: این دو شهر پس از چهار سال آزاد شدهاند.
نظر شما