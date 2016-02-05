حفظ انقلاب و دفاع از ولایت دو وظیفه اصلی آحاد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی که با حضور پرشور مردم متدین و نمازگزار این شهر به میزبانی مسجد جامع برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه این انقلاب با اهداء خون هزاران جوان به پیروزی رسیده است و همه ما در مقابل این خون‌ها مدیون هستیم، بیان داشت: بیش از ۳۷ سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و هر روز پله‌های رشد و ترقی در این انقلاب توسط جوانان و دانشمندان در حال ترقی است و این مهم را می بایست مدیون مجاهدت های شهدای انقلاب اسلامی بدانیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت سی و هفت سال به‌جایی رسیده است که تصمیم‌گیرنده و موثر در منطقه محسوب می‌شود و این اقتدار و صلابت کشور در مقطع امروزی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

اقدام همافران در بیعت با امام شجاعانه بود

امام جمعه میامی با اشاره به روز نیروی هوایی، افزود: هما فران جمهوری اسلامی در روز نوزدهم بهمن ماه دست به اقدامی بسیار حساس، بزرگ و شجاعانه‌ای زدند و این اقدام، به پیروزی انقلاب اسلامی کمک بسیار خوبی کرد لذا این مهم را می توان نخستین پیمان وفاداری نظامیان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانست.

صفایی پور با اشاره به وظایف ملت ایران در قبال انقلاب اسلامی، بیان داشت: حفظ انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت‌فقیه وظیفه ما و نسل امروزی است و اگر به وظیفه خود عمل کنیم هیچ‌ یک از دشمنان ما نخواهند توانست به این انقلاب و این کشور ضربه بزند لذا این اصل مهم یک وظیفه ملی و همگانی برای هر ایرانی به شمار می رود.

وی درباره حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز گفت: ملت ما بارها نشان دادند که در این آزمون‌ها سربلند بیرون خواهند آمد از سوی دیگر دشمن به حضور مردم در این راهپیمایی و انتخابات هفتم اسفندماه آتی چشم دوخته است و باید امید دشمنان با حضور گسترده و باشکوه مردم در این دو آزمون سرنوشت ساز نا امید شود و ملت ایران بار دیگر با این حضور به دشمنان انقلاب خواهند فهماند که پشتیبان ولایت‌فقیه و انقلاب اسلامی است و ذره‌ای از باورهای خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

تقوی قرب الهی را منجر می شود

امام جمعه شهمیرزاد نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته، ضمن بیان اینکه تقوی قرب الهی را منجر می شود، گفت: اگر انسان تقوا پیشه کند و اعضا و جوارح خود را از گناه دور سازد قطعا رنگ خدایی می‌گیرد و به قرب الهی نزدیک می‌شود.

حجت الاسلام سید داود احمدپناهی با بیان اینکه اگر همه موجودات، عبادت خداوند متعال را انجام دهند، چیزی به مقام خداوند اضافه نمی‌شود و اگر همه موجودات خدا را عبادت نکنند نیز جیزی از مقام خدا کم نمی‌شود، افزود: بر اساس حدیث قدسی، انسان نباید از هیچ مقامی بترسد، زمانی که دست خداوند متعال بر سر انسان باشد.

وی افزود: امروز نباید دل به سپرده‌های کسی ببندیم؛ چراکه خداوند متعال گنجینه‌های بزرگی همچون دعای جوشن کبیر دارد که گنج بزرگی است و خداوند آفریننده ماست و ما را هرگز فراموش نمی‌کند.

مسئولان خدمتگزار مردم باشند

امام جمعه شهمیرزاد همچنین خدمت رسانی به مردم را یکی از بزرگترین اصول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مسئولان خود را خادم و خدمتگزار مردم بدانند چرا که مردم بزرگوار ما با حضور در تمام صحنه‌های انقلاب لیاقت بهترین ها را دارند.

احمدپناهی ضمن تاکید بر لزوم گره گشایی از مشکلات برخی اصناف شهمیرزاد، تصریح کرد: چند مشکل کوچک از‌جمله اصناف در شهر شهمیرزاد وجود دارد که استاندار سمنان و وزیر صنعت، معدن و تجارت می بایست برای رفع و رجوع آن تدبیری بیاندیشند تا مردم این دیار قهرمان پرور و شهادت طلب به آینده امیدوار شوند.

وی در پایان سخنان خود رضای خداوند متعال را در گرو رضای خلق دانست و تاکید کرد: مسئولان باید بدانند که به رضای خداوند متعال نمی رسند جز با کسب رضایت مردم و این می بایست سرلوحه همه امور در بین مدیران باشد.