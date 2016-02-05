مسئولان پای خود را فراتر از قانون نگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود انصاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازعبادی-سیاسی جمعه همدان بیان کرد: مسئولین باید قوانین نظام را رعایت کنند و پای خود را فراتر از قانون نگذارند.

وی بابیان اینکه نباید صحنه‌های جنگ و شهادت جوانان را فراموش کنیم، بیان داشت: کسانی که خود را وقف حساب بانکی و مال دنیا می‌کنند نمی‌توانند جوابگوی شهدا و رشادت‌های آنان باشند.

فرمانده اسبق پایگاه شهید نوژه بابیان اینکه وجود چنین افرادی در جامعه اندک و حتی وجود یک نفر از این افراد برای جامعه و نظام زیاداست، گفت: رشادت‌ها و ازجان‌گذشتگی شهدا و جوانان داستان نیست و اگر این جوانان و شهدا نباشند سوریه زیر پوتین کشورهای غربی خواهد رفت.

وی بابیان اینکه جنایت در دنیا زیاد شده است، ادامه داد: اگرچه وضع مالی دوران جنگ خوب نبود اما مردم باایمان خود مقاومت کردند و پیروز شدند.

فرمانده اسبق پایگاه شکاری شهید نوژه بابیان اینکه تنها راه پیروزی در برابر ظلم‌ها مقاومت است، افزود: باید برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های این مملکت مبارزه و مقاومت کنیم.

انصاری بابیان اینکه نظام اسلامی به پشتوانه خداوند و فرزندان ملت هنوز از قدرت‌های برتر جهانی است، بیان داشت: قدرت نظامی ایران جزو هشت قدرت برتر جهان است.

وی بابیان اینکه جوانان، شهدا و مردم ثابت کردند اراده اسلامی و ایمانی بر همه قدرت‌ها برتری دارد، بیان داشت: مردم متدین استان همدان در انقلاب اسلامی و پیروزی موثر بودند.

فرمانده اسبق پایگاه شکاری شهید نوژه بابیان اینکه مردم امام را برای پیروزی این انقلاب یاری کردند، گفت: دفاع مقدس نقطه درخشانی بر این انقلاب و کشور است.

انصاری بابیان اینکه ایستادگی مردم باعث نابودی و ریشه‌کن شدن صدام و حکومت صدام شد، عنوان کرد: هیچ قدرتی نمی‌تواند بر ایستادگی و مقاومت مردم غلبه کند.

وی بابیان اینکه امکانات ارتش ایران با امکانات ارتش صدام قابل‌مقایسه نبود، ادامه داد: پیوند مردم و نظام یک پیوند آسمانی بود.

فرمانده اسبق پایگاه شکاری شهید نوژه بابیان اینکه کسانی که نمی‌خواهند اسلام در جهان باشد می‌خواهند این پیوند را از بین ببرند، تأکید کرد: تنها راه پیروزی بر دشمنان مقاومت است.

گفتنی است؛ ظهر امروز و بعد از اقامه نماز وحدت بخش جمعه، پیکر پاک شهید مرتضی ترابی که در عملیات آزاد سازی شهرهای نبل و الزهرا در سوریه به شهادت رسیده بود، بر دستان مردم شهید پرور همدان تشییع و برای خاک سپاری به زادگاهش شهرستان بهار منتقل شد.