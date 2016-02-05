به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده در خطبههای دشمنشکن نماز جمعه شهرستان اهر، بابیان اینکه انسان با آگاهی و هوشیاری کامل برای رسیدن به کمال راه راست را انتخاب کند، اظهار داشت: انسانهایی که به خداوند، امامت و ولایت ایماندارند از جمع راستگویان هستند.
امامجمعه شهرستان اهر با اشاره به اینکه انسان اگر به راه راست هدایت شود هیچگاه گمراه نخواهد شد، ادامه داد: هیچ نباید تا جایی که شرط داشته باشد آرزوی مرگ کند و اگر این شرایط لازم را برای نجات یافت آرزوی مرگ تنها راه علاج است.
حاجیزاده به جنایتهای تروریستها و حامیان آنها نیز اشاره کرد و گفت: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها قرار یافته چه جنایتهایی که نکردهاند و در تمامی ظلمها بهجای دفاع از حقوق مظلومان از ظالمین حمایت کردهاند و ایران هدف خود را در این خصوص حمایت از مظلومان قرار داده که موجب خشم استکبار قرارگرفته است.
وی اهمیت جشنهای دهه فجر را مهم خواند، افزود: خداوند، دهه فجر نعمتی به این عظمت به ملت ایران روا داشته که روزهای خوش و بهیادماندنی را در عرصههای مختلف به وجود آورده که باید شاکر اینگونه نعمات باشیم.
دشمنان چشم دیدن موفقیت های ایران را ندارند
امامجمعه شهرستان اهر تصریح کرد: کشورمان در طول دهههای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار بزرگی در زمینههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی داشته که دشمنان حتی چشم دیدن این پیشرفتها را ندارد.
آیتالله حاجیزاده بابیان اینکه کشورهای غربی با اعمال تحریمهای اقتصادی و هستهای درصدد ممانعت از پیشرفتهای ایران اسلامی بودهاند، گفت: ایران باوجود تحریمها حتی اندکی به خواستههای پلید دشمنان نظام و انقلاب سر تعظیم فرود نیاورد و در دوران همین تحریمهای ظالمانه پیروز از میدان بیرون آمد.
وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمنماه همچون انقلاب دیگر است، اضافه کرد: شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و آل سعود از محورهای راهپیمایی و اعلام خشم و انزجار ملت ایران بوده چراکه این مردم انقلابی در راهپیماییهای مختلف حماسهای شکوهمند را میآفرینند.
امامجمعه شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه خسارتهای فتنه سال ۸۸ هنوز جبران نشده است، خاطرنشان کرد: پرچمداران فتنه ۸۸ همانهایی بودند که با پیروی آمریکا کشور را به آشوب کشیدند و اکنون با استفاده از ملاکهای سنجیده در خصوص صلاحیتهای کاندیدا پرچم گردان مخالفت با نظر شورای نگهبان هستند.
حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در این موقعیت جهانی یک فریضه واجب است
امام جمعه بناب نیز درخطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با تبریک جشن بزرگ ملی سی و هشتمین بهار آزادی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ شاهد انقراض رژیم ۲۵۰۰ ساله رژیم ستم شاهی بودیم.
حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با بیان اینکه دوست و دشمن و همه ملت های جهان نظاره گر این هستند که بعد از گذشت ۳۷ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران نسبت به امام راحل(ره) و عهد و پیمان با شهیدان در چه وضعیتی قرار دارند؛ تصریح کرد: بعد از این همه فشار و تحریم و فتنه گری علیه نظام جمهوری اسلامی دشمنان وضعیت داخلی ایران را رصد می کنند که اجتماع ۲۲ بهمن و شور و شوق مردم نسبت به انقلاب و ولایت چقدر است.
وی افزود: اجتماع بزرگ ۲۲ بهمن به هیچ حزب و گروهی بستگی ندارد و عزت ملی و مصالح کشور در میان است و قطعاض حضور مردم در جشن بزرگ انقلاب در روز ۲۲ بهمن دشمنان را ناامید و دوستان را شاد خواهد کرد.
خطیب جمعه شهرستان بناب با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن برای آحاد ملت یک مانور زنده در برابر هجمه های مختلف دشمنان است؛ اذعان کرد: حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک نوع آماده باش، همایش ملی و حرکت سراسری است و نعوذ بالله هرگونه بی تفاوتی بدوجه به نوعی نفاق و فرار از جبهه جنگ است و یک نوع کمک به خواسته دشمن محسوب می شود.
حجت الاسلام باقری بنابی از بروز تفرقه و احتلاف در جامعه مسلمانان بعنوان یک جرم بزرگ نام برد و گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در این شرایطو موقعیت جهانی یک فریضه واجب است و این حرکت به حکومت و انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج) استوار خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به اینکه نظامی شبیه نظام جمهوری اسلامی در روی زمین وجود ندارد؛ گفت: هیچ نظام و مکتبی در روی زمین قابل قیاس با نظام جمهوری اسلامی نیست و این نظام و انقلاب روز به روز بر آوازه اش افزوده شده و به صاحب اصلی انقلاب حضرت ولیعصر(عج) نیز تحویل داده خواهد شد.
حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به ایستادگی شجاعانه رهبر معظم انقلاب در برابر قدرتها و استکبار جهانی تصریح کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که «من دیپلمات نیستم، من انقلابی هستم.» جمهوری اسلامی را در برابر توطئه های دشمنان بیمه کرده و روز به روز شاهد سربلندی و سرافرازی کشورمان در دنیا هستیم.
امام جمعه بناب در ادامه خطبه های نماز جمعه با اشاره به انجام موفقیت آمیز رزمایش ولایت توسط دریادلان کشورمان گفت: این مانور نشان داد که همچنان دلاور مردان این مرز و بوم در برابر تمام حرکتهای دشمنان بیدار و هوشیار هستند و آنها در این مانور آیات الهی را اجرا می کنند.
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