به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش ازظهر جمعه در همایش بزرگ اصولگرایان اصفهان در حسینیه جواد الائمه اصفهان با تبریک ایام‌الله دهه فجر، حفظ انقلاب اسلامی را مهم‌ترین نعمات الهی در طول این سالها به ملت ایرانی توصیف کرد و اظهار داشت: بیان نعمت از دستورات خداوند به پیامبر اکرم (ص) است و بر این اساس ما نیز باید با الگوگیری صحیح از راه دین، «انقلاب» این نعمت بزرگ الهی و دستاوردهای آنها را به درستی برای مردم و به ویژه جوانان تشریح و توصیف کنیم.

وی با بیان اینکه دهه فجر فرصتی مغتنم برای پرداختن به وقایع انقلاب اسلامی با زبانی فصیح و با گویشی روشن و شیرین است، افزود: سه رکن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی برآمده از عمق جان ملت ایران در آن سالها شعار اصلی ملت ایران بود و بر عمق دل نیز می‌نشست چراکه در آن سالها کشور از این سه ویژگی مهم بی‌بهره بود و بر این اساس مردم با تمام وجود خواستار اصولی شده بودند که تا آن زمان از آنها دریغ شده بود.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه این شعار پس از بیش از ۳۶ سال همچنان اعتبار خود را حفظ کرده، بیان کرد: در آن زمان مردم به دنبال ایجاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند و امروز نیز در پی حفظ آن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقلال کنونی ملت ایران در تمامی تصمیم‌گیری‌ به نحوه بر سر کار آمدن رضا خان و کنار رفتن وی اشاره و ابراز داشت: در سال ۱۳۲۰ که رضا شاه از حکومت ایران برکنار شد، رادیو لندن به صراحت اعلام کرد که رضا شاه را خودمان آوردیم و خودمان هم او را بردیم و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و روی کار آمدن حکومت پهلوی نیز توسط آمریکایی‌ها بود.

حدادعادل اضافه کرد: بدین ترتیب در آن زمان ما در کوچک‌ترین و بزرگترین تصمیم‌گیری‌های خود استقلالی نداشتیم به گونه‌ای که دربار فهرست نمایندگان مجلس را نیز از انگلیس دریافت و انتخاب نمایندگان نیز توسط دربار بود و اسناد تمامی این موارد موجود است.

وی با بیان اینکه ملت ایران پس از انقلاب به استقلال، آزادی و از همه مهم‌تر جمهوری اسلامی دست یافت، تصریح کرد: برخی شبکه‌های ماهواره‌ای امروز دستگیری برخی افراد را با نبود آزادی سیاسی در ایران تعبیر می‌کنند؛ این افراد کجا بودند زمانی که چندین هزار زندانی سیاسی در زندان‌های رژیم پهلوی شکنجه می‌شدند.

رهایی از چنگال استعماگران خود برترین معنای آزادی است

سخنگوی مجمع اصولگرایان با بیان اینکه رهایی از چنگال استعماگران خود برترین معنای آزادی است، گفت: آزادی ملت در راس تمام آزادی‌ها از جمله آزادی فردی قرار دارد، استقلال و آزادی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند و ملتی که به استقلال رسیده به آزادی نیز دست پیدا کرده است و این استقلال و آزادی را انقلاب اسلامی برای ما فراهم آورد.

وی اضافه کرد: برترین نشان بر استقلال و آزادی ملت ایران نشستن کشورهای ۵+۱ بر سر میز مذاکره با ایران است درحالیکه در زمان پهلوی حتی ما را کنفرانس پاریس نیز راه ندادند.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع فتنه ۸۸ تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های مختلف خود فرمودند که جمهوری اسلامی اهل تقلب در انتخابات نیست؛ آنهایی که در فتنه ۸۸ تهمت تقلب را مطرح کردند بزرگ ترین جفا را به ملت و نظامی کردند که دستیابی وی به استقلال و آزادی مرهون به صحنه آمدن مردم آن است و این حضور از مهم‌ترین ویژگی های انقلاب نیز هست.

اثبات اداره کشور بر پایه حکومت دینی، با انقلاب اسلامی ایران

وی اضافه کرد: جدایی دین از سیاست از جلوه‌ای سکولاریسم است اما ملت ایران با ایجاد یک حکومت اسلامی در برابر این نظریه قد علم کرد و برخلاف غربی‌ها که ۵۰۰ سال پیش پرونده حکومت دینی را بستند این مسئله را اثبات کرد که حکومت بر پایه دین، توانایی اداره کشور را به بهترین نحو ممکن دارد و برترین مثال برای آن نیز هشت سال دفاع مقدس برای حفاظت از خاک، ایمان و ناموس ملت ایران بود.

حدادعادل با اشاره به اینکه امروز پیام انقلاب ایران به گوش همه جهان رسیده است، گفت: در برابر فریاد رسای انقلاب ایران در جهان دشمنی‌ها نیز بر علیه ایران قوت گرفت که جنگ تحمیلی هشت ساله، فتنه ۸۸، جنگ تمام قد اقتصادی در برابر ایران و وضع تحریم‌های ناجوانمردانه از مصادیق این دشمنی است اما دشمنان با توجه به تعهد ملت ایران به انقلاب هیچ‌گاه به اهداف خود دست نیافته و نخواهند یافت.

سخنگوی مجمع اصولگرایان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در ماههای اخیر بارها بر مسئله نفوذ دشمن تاکید داشتند، تصریح کرد: دشمن به دنبال نفوذ سیاسی از طریق انتخابات آینده است و بر این اساس قصد دارد با مهندسی کردن انتخابات طریق تبلیغات رسانه‌ای دروغین، جریان خاصی در انتخابات پیروز شده و در عوض بر نیروهای انقلابی نام افراطی و تندرو می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه باید از تفرقه و جدایی که نقشه دشمنان است برحذر باشیم، اظهار داشت: اصولگرایی یعنی دفاع از ارزش‌های امام و انقلاب و بر این اساس هریک از اصولگرایان باید به کانون آگاهی تبدیل شوند.

اصولگرایان دقت کنند که با تعدد لیست انتخاباتی مردم را سردرگم نکنند

حدادعادل اضافه کرد: باید توجه کنیم که باعدم عماهنگی و تعدد لیست انتخاباتی مردم در انتخاب افراد اصلح دچار سردرگمی نشوند؛ اگر برای خدا احساس تکلیف کردیم به صحنه بیاییم و برای خدا و برای حفظ اتحاد و انسجام نیز انصراف بدهیم.

وی با اشاره به اینکه ما هیچ گاه به دنبال جنگ قدرت نبوده‌ایم، اظهار داشت: امیدواریم مجلسی تشکیل شود که مطابق فرمایش رهبری باشد اما به این نکته نیز باید دقت کنیم که نباید انتخابات مجلس دهم را با انتخابات مجلس نهم مقایسه کرد.