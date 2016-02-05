عرضه شیر سنتی تخلف بهداشتی است

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه متولی نظارت بر عرضه مرغ و دام زنده نیست و شهرداری کرمانشاه مسئول این کار است اما متاسفانه در بیشتر مواقع مورد سوال عموم در رابطه با نهاد ناظر بر عرضه دام زنده، دامپزشکی است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه انجام هرگونه فعالیت صنفی و نیز عرضه دام و مرغ زنده را منوط به داشتن مجوز از شهرداری دانست و افزود: اجرائیات شهرداری مسئول برخورد با عرضه کنندگان مرغ و دام زنده و نیز مشاغل مزاحم در شهر است.

پرور در ادامه برجسته سازی و شفاف نمودن تهدیدات تهیه مرغ و دام زنده برای مردم را مهمترین راهکار برای جلوگیری از عرضه دام زنده بیان و تصریح کرد: باید برای ارتقا آگاهی عمومی در خصوص مضرات و پیامدهای بعضا جبران ناپذیر تهیه دام زنده بیش از پیش تلاش کرد.

وی با اشاره به نظارت جدی بر گاوداری‌های استان کرمانشاه به ویژه گاوداری‌های صنعتی در خصوص تولید لبنیات افزود: در حوزه لبنیات تنها برای ماست بندی از سوی اصناف و مراکز بهداشتی به مراکز تولیدی سنتی مجوز صادر می‌شود و عرضه شیر سنتی در این مراکز تخلف بهداشتی است و مرجع صادرکننده مجوز باید پاسخگو باشد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: باید مردم را آگاه کرد که عرضه شیر خام فله‌ای یا سنتی در این مراکز تخلف بهداشتی و صنفی است.

پرور اجرائیات، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی را از دستگاه‌های مسئول در امر برخورد با عرضه مرغ و دام زنده دانست و گفت: مردم باید بدانند که برای خرید محصول ارزان‌تر سلامتی خود را به خطر نندازند و به طور جدی از خرید دام زنده و مرغ زنده پرهیز شود.