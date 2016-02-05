۲ میلیارد تومان برای تکمیل مصلاهای لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پلدختر با اشاره به پروژه استخر شنای این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه استخر شنای پلدختر که از مطالبات جوانان این شهرستان بوده به علت تعلل و کندی برخی دستگاهها چندین سال بوده که هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: مشروط بر این که دستگاه اجرایی کمک کند و قول دهد که استخر شنای پلدختر را در اسرع وقت تکمیل کند ما از نظر تامین اعتبار آن مشکلی نداریم و آمادگی در اختیار قرار دادن اعتبارات را به طور کامل به دستگاه اجرایی داریم.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: از فرماندار پلدختر می خواهیم که روی اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام که در شهرستان وجود دارد توجه ویژه ای داشته باشد.

اصلانی به ساخت پروژه های مصلای در استان اشاره کرد و گفت: در گذشته در سطح استان لرستان عملیات اجرایی ۹ مصلی را همزمان آغاز کرده اند که کار درستی نبوده و بهتر آن بود که عملیات احداث سه مصلای در استان شروع می شد تا مدت زمان بهره برداری از آنها نیز کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در این صورت در یک بازده زمانی حداکثر دو ساله این مصلای ها تکمیل و به بهره برداری می رسید گفت: متاسفانه مساحت وسیعی را در شهرستان های استان برای احداث مصلای ها در نظر گرفته اند و این امر در تکمیل آنها تاثیر گذار بوده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: در سالجاری موضوع ساخت مصلای را به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه واگذار کردیم و مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار را برای این موضوع در اختیار آنها قرار دادیم تا این اعتبار را اولویت بندی کرده و توزیع کنند.

اصلانی گفت: موضوع مصلای شهر پلدختر که از پروژه های اولویت دار است را پیگیر هستیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این پروژه به بهره برداری برسد.