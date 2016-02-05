به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و هشتم این رقابت‌ها عصر جمعه ۶۱ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبردداخلی در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان ۵۶۵ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه تا هفت ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که عیدمحمد غراوی با اسب بایداق زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و محمد خوجملی با اسب دلدل طلا و بنیامین جرجانی با اسب پرمان به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که نادر صالح پور با اسب پالو عنوان اول را به دست آورد و مهران عطا با اسب ماه سر و کمال دالیجه عطا با اسب دژشاپور خواست به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبردداخلی سه تا پنج ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که امین محمدی با اسب توماتو موفق به کسب مقام اول شد و کمال دالیجه عطا با اسب سلنا طلایی و عیدمحمد غراوی با اسب جاناری به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که کمال دالیجه عطا با اسب گل مژگان زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و عیدمحمد غزاوی با اسب بای بای و پیمان قلرعطا با اسب ساریسا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب خوش تیپ نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و کمال دالیجه عطا با اسب بروسا و محمد خوجملی با اسب نور شهاب نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله و ۳۶ تا ۴۶ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بودند که یاسر جرجانی با اسب اورکاسیا مقام اول را کسب کرد و کمال دالیجه عطا با اسب اسکاتلند و نورمحمد بهادر با اسب فرنیا به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های تروبردداخلی سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب پیشگام زودتر از سایرین به مقصد رسید و نادر صالح پور با اسب میس مامبو و امین محمدی با اسب باول هج به ترتیب نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

گفتنی است؛ در هفته بیست‌ و هشتم این رقابت‌ها بنیامین جرجانی با کسب دو مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت و کمال دالیجه عطا با کسب یک مقام نخست، سه مقام دوم و یک مقام سوم در رده بعدی ایستاد، همچنین عیدمحمد غراوی یک مقام نخست و دو مقام دوم، نادر صالح پور یک مقام نخست و یک مقام دوم، امین محمدی یک مقام نخست و یک مقام سوم و یاسر جرجانی یک مقام نخست کسب کردند.