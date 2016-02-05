ستاد تبلیغات دفاعی کشور از روابط عمومی سپاه قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی توقیف شناورهای رزمی متجاوز آمریکایی و دستگیری و رها سازی تفنگداران دریایی این کشور و نحوه اطلاع رسانی این رخداد مهم، ستاد تبلیغات دفاعی کشور از اقدام موفق روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.

بنابر این گزارش، در لوح سپاس سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور و معاون ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه آمده است: «از همت و تلاش مجاهدانه جنابعالی در مدیریت رسانه ای ماجرای توقیف دو شناور متجاوز آمریکایی به آبهای جمهوری اسلامی ایران که نمونه موفقی از کنترل و هدایت به موقع یک رویداد خبری – امنیتی بود و زمینه هر گونه بهره برداری سوء را از دشمنان گرفت، تقدیر می شود.»

در این لوح سپاس همچنین برای سردار شریف، در راه خدمت به ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تحت هدایت های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز آرزوی موفقیت شده است.