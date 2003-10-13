عدم حمايت پنتاگون تهديدي براي برنامه هاي بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي يواس اي تودي ، در اين روزنامه ضمن تحليلي از نقش پنتاگون در بازسازي عراق آمده است كه برنامه جديد بازسازي عراق كه هفته گذشته توسط كاخ سفيد اعلام شد زماني مي تواند موثر باشد كه مورد قبول پنتاگون باشد. درحالي كه رهبران كنگره از برنامه جديد بوش براي بازسازي عراق استقبال كردند دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا ضمن انتقاد از اين برنامه آن را يك تغيير جديد صرف خواند و مي توان گفت كه اين واكنش رامسفلد فقط مي تواند براي حفظ آبروي پنتاگون مطرح شده باشد چون به نظر مي رسد كه با حملات روزمره به نظاميان آمريكايي برنامه هاي پنتاگون براي بازسازي عراق با شكست مواجه شده است و برنامه جديد رايس هم مي تواند دليلي براي اين ادعا باشد .

اين تحليل مي افزايد: دولت آمريكا درصورتي مي تواند شاهد يك موفقيت درازمدت درعراق باشد كه عمليات امنيتي در عراق به عهده پنتاگون گذاشته شود كه آن هم به اين بستگي دارد كه وزارت دفاع آمريكا حمايت خود را از اجراي برنامه هاي بازسازي، توزيع كمكها ونظارت بر نظام سياسي عراق اعلام كند كه بعد از اعلام برنامه هاي رايس پنتاگون نه تنها از اين برنامه حمايت نكرد بلكه از آن انتقاد نيز نمود .

از سويي مقامات وزارت دفاع آمريكا مي گويند سازمانهاي وابسته به پنتاگون در حال بررسي برنامه هايي هستند كه به جاي اقدام نظامي در عراق از روشهاي موثر ديگري استفاده كنند .

بنابراين گزارش كاخ سفيد برنامه جديدي را درعراق در نظر گرفته كه به نظر مي رسد بايد در اين برنامه ها حمايت پنتاگون را جلب كند كه خلاصه اين برنامه ها عبارتند از:

1- برقراي امنيت : حملات ضد امريكايي در عراق مانعي براي بازسازي ساختارهاي زيربنايي عراق است . در حالي برخي از فرماندهان ارتش واعضاي كنگره معتقدند كه براي برقراري امنيت در اين كشور با يد تعداد نظاميان آمريكايي افزايش يابد و اين در حالي است كه رامسفلد تاكيد كرده است كه يكصد و سي هزار سرباز براي برقراري امنيت در عراق كافي است و تيم جديد كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي بوش بايد با براي حضور بيشتر نظاميان آمريكايي با پنتاگون بحث و گفتگو كند .

2- تسهيل نمودن بازسازي عراق: هنگامي كه گفتگو هاي كنگره براي تصويب بيست ميليارد دلار براي كمك به بازسازي عراق بالا گرفت برخي از قانونگذاران آمريكا به پنتاگون اطمينان دادند كه اين بودجه به طور مناسب خرج خواهد شد .

3- واگذاري سريع قدرت درعراق: باواگذاري پستهاي مهم به عراقيهاي تبعيدي در شوراي حكومتي عراق، برنامه آمريكا براي واگذاري قدرت سياسي به عراقيها بسيار كند پيش مي رود كه تيم رايس بايد براي غلبه با اين مشكل بايد عراقيها را تشويق كند كه مشاركت بيشتري در دولت جديد داشته باشد .

بنابراين گزارش حاميان رامسفلد با تاكيد برادامه برقراري ثبات در عراق خواهان ادامه فرماندهي وزارت دفاع آمريكا در عراق هستند زيرا برقراري امنيت در عراق را وظيفه پنتاگون مي دانند واز جمله بحثهاي جديدي كه در آمريكا به وجود آمده اين است كه براي برقراري آرامش در عراق بايد دست پنتاگون بازگذاشته شود و از رايس نيز خواسته شده كه در برنامه هاي جديد خود براي بازسازي اقتصادي و تشكيل دولت جديد عراق نقش بيشتري به پنتاگون بدهد .

در پايان اين تحليل آمده است كه براي پايان كشمكشها در كاخ سفيد كه اخيرا موجب مشاجره لفظي بين رايس و رامسفلد شده آمده است كه اگر مشاوران رايس كه مديريت گروههاي كاري جديد عراق را برعهده خواهند گرفت بخواهند در عراق موفق شوند بايد پنتاگون را نيز در برنامه هاي خود مشاركت دهند .