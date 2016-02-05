  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در الخلیل

شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در الخلیل

رسانه های فلسطین از شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در شهر الخلیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این نوجوان که ساکن منطقه «حلحول» در شمال الخلیل بود از ناحیه سر هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت.

گفته می شود این نوجوان فلسطینی قصد داشت به سمت نظامیان اسرائیلی کوکتل مولوتوف پرتاب کند که هدف تیراندازی صهیونیست ها قرار گرفت.

نظامیان صهیونیست مانع از رسیدن آمبولانس به محل شهادت نوجوان فلسطینی شدند و پیکر وی را در داخل کیسه قرار داده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

کد مطلب 3042604
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها