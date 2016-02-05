شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این نوجوان که ساکن منطقه «حلحول» در شمال الخلیل بود از ناحیه سر هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت.

گفته می شود این نوجوان فلسطینی قصد داشت به سمت نظامیان اسرائیلی کوکتل مولوتوف پرتاب کند که هدف تیراندازی صهیونیست ها قرار گرفت.

نظامیان صهیونیست مانع از رسیدن آمبولانس به محل شهادت نوجوان فلسطینی شدند و پیکر وی را در داخل کیسه قرار داده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.