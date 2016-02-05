۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

در استان بوشهر

چمن مصنوعی ورزشگاه جزیره شیف افتتاح شد

بوشهر - در آئینی به‌مناسبت دهه مبارک فجر، چمن مصنوعی ورزشگاه جزیره شیف با حضور مسئولان استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح زمین چمن ورزشگاه جزیره شیف اظهار داشت: ارائه خدمات مناسب به مردم در نقاط مختلف استان در دستور کار است و در این راستا طرح‌های مختلفی در شهرها و روستاهای استان اجرا می‌شود.

مصطفی سالاری به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روستاهای استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته در روستاهای بالای هزار نفر و امسال نیز در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت زمین چمن مصنوعی ساخته شده است.

بخشدار بخش مرکزی بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: این زمین یکی از مطالبات مردم شیف در زمینه تفریحی و ورزشی بوده است و افتتاح آن موجب خوشحالی مردم شده است.

مریم قربانی افزود: با توجه به شرایط ویژه شیف، رسیدگی‌ها باید بیشتر شود و در راستای رفع نیازهای این جزیره اقدامات مناسب‌تری انجام شود.

وی اضافه کرد: از دیگر برنامه‌های انجام شده ویژه جوانان شیف می‌توان به احداث دبیرستان، برگزاری برنامه‌های ویژه ارتقای سطح علمی دانش آموزان و اوقات فراغت اشاره کرد.

قربانی گفت: نوسانات برق در جزیره رفع شده و سیستم آبرسانی شیف نیز بهسازی شده و کوچه‌ها در حال آسفالت است.

بخشدار بخش مرکزی بوشهر خاطرنشان کرد: این زمین چمن دارای مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع مربع است.

