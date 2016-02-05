چمن مصنوعی ورزشگاه جزیره شیف افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح زمین چمن ورزشگاه جزیره شیف اظهار داشت: ارائه خدمات مناسب به مردم در نقاط مختلف استان در دستور کار است و در این راستا طرحهای مختلفی در شهرها و روستاهای استان اجرا میشود.
مصطفی سالاری به توسعه زیرساختهای ورزشی در روستاهای استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته در روستاهای بالای هزار نفر و امسال نیز در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت زمین چمن مصنوعی ساخته شده است.
بخشدار بخش مرکزی بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: این زمین یکی از مطالبات مردم شیف در زمینه تفریحی و ورزشی بوده است و افتتاح آن موجب خوشحالی مردم شده است.
مریم قربانی افزود: با توجه به شرایط ویژه شیف، رسیدگیها باید بیشتر شود و در راستای رفع نیازهای این جزیره اقدامات مناسبتری انجام شود.
وی اضافه کرد: از دیگر برنامههای انجام شده ویژه جوانان شیف میتوان به احداث دبیرستان، برگزاری برنامههای ویژه ارتقای سطح علمی دانش آموزان و اوقات فراغت اشاره کرد.
قربانی گفت: نوسانات برق در جزیره رفع شده و سیستم آبرسانی شیف نیز بهسازی شده و کوچهها در حال آسفالت است.
بخشدار بخش مرکزی بوشهر خاطرنشان کرد: این زمین چمن دارای مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع مربع است.
