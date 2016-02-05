حضور آحاد مردم درانتخابات مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان با سفر به شهرستان ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین دیدار و گفت و گو کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری افزود: امیدوارم با حضور حداکثری مردم انتخابات خوبی رقم بخورد و حضور پرشور مردم بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی ادامه داد: باید زمینه سازی لازم برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های رأی فراهم شود و مردم بهترین انتخاب را برای حضور نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انجام دهند.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین نیز در این دیدار گفت: باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود و امیدواریم در انتخابات اسفندماه همه به صحنه بیایند.