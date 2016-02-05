شاخص توده بدنی معیار مناسبی برای ارزیابی سلامت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا عنوان می کنند در حدود ۷۵ میلیون آمریکایی دارای ریسک حتمی ابتلا به بیماری قلبی یا دیابت هستند، در حالیکه BMI آنها کمتر یا بالاتر از حد پیش بینی شده برای آنهاست.

نتایج جدید نشان می دهد BMI معیار نادرستی برای ارزیابی سلامت افراد است.

«جفری هانگر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «برای سالم ماندن، افراد باید خوب غذا خوردن، پرتحرک بودن و خواب کافی را بیش از تمرکز بر وزن شان در اولویت قرار دهند.»

در این مطالعه، محققان BMI مربوط به ۴۰ هزار فرد بزرگسال را مورد بررسی قرار دادند. همچنین داده های مربوط به سلامت قلبی-عروقی افراد را که شامل داده های مربوط به فشار خون، قند خون، کلسترول، التهاب و سطح انسولین بود بررسی نمودند.

هانگر در ادامه افزود: «طبق مطالعات ما، افرادی از لحاظ قلبی عروقی سالم تلقی می شوند که در یکی از چهار شاخص سلامت فوق یا بیشتر دارای شرایط سالم باشند.»

محققان با بررسی رابطه بین BMI افراد و سلامت قلبی-عروقی شان دریافتند در حدود نیمی از افراد دارای BMI با میزان اضافه وزن، ۲۹ درصد با BMI در حد چاق و ۱۶ درصد از افراد بسیار چاق دارای سلامت قلبی بودند.

بعلاوه بیش از ۳۰ درصد از افراد دارای BMI در حد نرمال دارای شرایط قلبی عروقی ناسالمی بودند.

به گفته محققان، بسیاری از افراد، چاقی را معادل مرگ می دانند، در حالیکه داده ها نشان می دهد دهها میلیون نفر از افراد دارای اضافه وزن و چاق کاملا سالم هستند.