اشتباه روزنامه قطری در معرفی بوناچیچ

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه الاهلی قطر بعد از برکناری زلاتکو کرانچار، یوسف آدم را به عنوان سرمربی خود معرفی کردند ولی چند روز بعد از آن اعلام شد که لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربی روی نیمکت الاهلی خواهد نشست.

مسئولان این باشگاه با لوکا بوناچیچ تا پایان فصل به توافق رسیده‌اند. روزنامه الوطن قطر با انعکاس این خبر، اعلام کرد که رئیس باشگاه به طور کامل در جریان انتخاب لوکا نیست!

این روزنامه همچنین در سوابق لوکا بوناچیچ آورده است که وی در تیم‌های استقلال تهران، گسترش فولاد، ذوب آهن، سپاهان و مس کرمان ایران کار کرده است.

این در حالی است که لوکا در یک مقطع سرمربی تیم استقلال اهواز بود نه استقلال تهران.

تیم الاهلی در حال حاضر مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی را در اختیار دارد.