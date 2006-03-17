17 گلزار شهدا در خراسان شمالي ساماندهي خواهد شد

ب ه گزارش خبرنگار "مهر" در بجنورد، رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان شمالي در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود : در سال آينده بحث ساماندهي گلزار شهداري تمام مراكز شهرستان هاي استان در دستور كار كار گروه ساماندهي گلزار شهداري استان قرار خواهد گرفت ضمن اين كه تاكنون 2 كارگروه ساماندهي گلزار تشكيل شده و نتايج خوبي نيز به دنبال داشته است.

عابديني مقدم افزود : 105 شهيد جاويد الاثر مربوط به اين استان وجود دارد كه در فروردين ماه سال آينده مراسم تشييع روحشان انجام مي شود تا قطعيت شهادت آنها به خانواده هايشان اعلام شود.

وي در ارتباط با اعزام كاروان هاي راهيان نور يادآور شد : 3 كاروان راهيان نور شامل 2 كاروان 110 نفره فرزندان پسر جانبازان و شهدا و فرزندان و دانش آموزان دختر شهدا ، جانبازان و آزادگان و همچنين يك كاروان 205 نفره شامل جانبازان 70 درصد به بالا به همراه خانواده هايشان از استان رهسپار مناطق جنگي جنوب كشور خواهند شد . وي در پاسخ به ديگر پرسش خبرنگار ما در مورد تعداد دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه كرد : 1200 نفر از فرزندان شاهد و جانبازان بالاي 50 درصد و نيز فرزندان آزادگان استان از شهريه اين بنياد استفاده مي كنند.

عابديني مقدم خاطر نشان كرد : حدود 600 دانشجوي شاهد و ايثارگر نيز از خدمات شهريه اي ، كمك شهريه اي و فرهنگي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان استفاده مي كنند.

وي همچنين اظهار داشت : به دنبال موافقت نامه اي كه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان شمالي امضاء شده است موزه آثار شهداي استان در نيمه نخست سال 85 به بهره برداري خواهد رسيد. رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان شمالي تصريح كرد : هم اكنون براي جانبازان زير 25 درصد به جز دفترچه درمان خدمات ديگري وجود ندارد كه اميدواريم در طرح جامع خدمات ايثارگران به اين موضوع رسيدگي شود.