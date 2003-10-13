علي دايي: استقلال با ساير تيمها فرقي نمي كند

دايي درآستانه ديدارحساس تيمش با استقلال به خبرنگار" مهر" گفت: اين بازي با بقيه بازيها هيچ فرقي نمي كند، بعضي ها بي دليل اين مسابقه را بزرگ مي كنند. سه امتيازاين بازي هم مثل بقيه بازيهاست ونبايد بي جهت اين بازي را حساس كرد.

مهاجم گلزن پرسپوليس تاكيد كرد: حساس شدن بازي استقلال - پرسپوليس فقط اززيبايي آن كم مي كند وباعث مي شود بازيكنان تحت فشارروحي قرار بگيرند ونتوانند بازي عادي خود راانجام دهند.

دايي درباره نتايج اخير پرسپوليس درليگ گفت: ما دريكي دوهفته اخيربه رغم بازيهاي خوبي كه انجام داديم نتوانستيم امتيازات لازم را كسب كنيم كه بايد دربازيهاي آينده براي جبران آن تلاش بيشتري به خرج دهيم تا جايگاهمان را درصدرجدول بهتركنيم.

گلزن اول پرسپوليس با مقايسه تيمش با استقلال گفت: به اعتقاد من تيم ما بهترازاستقلال است وازنظركارتيمي وبازي هجومي برتري هاي چشمگيري نسبت به استقلال دارد هرچند شرايط روحي- رواني اين مسابقه تاثير زيادي درجريان بازي دارد ويك عامل تعيين كننده است وتيمي كه بتواند بهترمسائل روحي اش را كنترل كند مسلما برنده بازي خواهد بود.

دايي درباره آسيب پذيري دفاع استقلال ووجود بازيكنان گلزن درخط حمله پرسپوليس گفت: مسلما مربيان روي نقاط ضعف استقلال برنامه ريزي كردند وبراي گلزني دراين بازي تدابيرخاصي دارند كه اميدوارم بتوانيم آنها را روزبازي اجرا كنيم.

دايي درباره احتمال گلزني خودش گفت: براي من استقلال يا هرتيم ديگرفرقي نمي كند من درهمه بازيها تلاش مي كنم تا گل بزنيم در بازي روزجمعه هم تمام تلاشم را خواهم كرد تاهواداران واقعي پرسپوليس راخوشحال كنم.

كاپيتان تيم ملي درپايان خطاب به هواداران دوتيم گفت: ازتماشاگران مي خواهم تا تنها به تشويق تيم هاي موردعلاقه شان بپردازند واز بي احترامي به تماشاگران وبازيكنان رقيب پرهيز كنند تا بعد ازمدتها شاهد يك بازي زيبا وتماشاگر پسند ازسوي استقلال و پرسپوليس باشيم.