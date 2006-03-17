كابينه آتي تشكيلات خودگردان با اعضاي حماس و مستقل ها شكل مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پيش بيني مي شود كه كابينه آتي تشكيلات خودگردان فلسطين را اعضاي حماس و افراد مستقل تشكيل دهند.



صلاح البردويل سخنگوي فراكسيون حماس گفت : فراكسيون البديل(شامل جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين و جبهه خلق) و فراكسيون راه سوم(سلام فياض وزير دارايي سابق) اعلام كرده اند كه در كابينه آتي شركت نمي كنند.



وي افزود: علاوه بر آن، روشن است كه جنبش فتح و فراكسيون فلسطين مستقل به رهبري مصطفي البرغوثي هم نمي خواهند در دولت شركت كنند.



اين مقام حماس در عين حال درباره موضع جبهه خلق براي آزادي فلسطين اعلام كرد كه موضع اين جبهه ميان موافقت و عدم موافقت در نوسان است.



حماس سناريوهاي آماده براي دولت آتي چه در سوي مشاركت جبهه خلق يا عدم آن دارد.



وي برخي جريانها را بدون اشاره به هويتشان به تلاش براي شكست كابينه حماس متهم كرد.



بردويل گفت كه دولت شامل افراد مستقل و يك وزير مسيحي خواهد بود، اما وي تاكيد كرد كه حماس وزارتخانه هاي مهم را براي بررسي اوضاع داخلي دراختيار قرار خواهد داد شامل امنيت، دارايي، اقتصادي، آموزش و بهداشت



وزارتخانه هاي حساس مانند وزارت امور خارجي در پي عدم مشاركت گروههاي ديگردرحيطه مسئوليت حماس قرار خواهد گرفت.



سخنگوي فراكسيون پارلماني حماس افزود: كابينه آتي غالبا از حماس و داخل و خارج مجلس قانونگذاري تشكيل خواهد شد و افراد تكنوكرات و مستقل، يك مسيحي در آن حضور خواهند داشت و شايستگي، توانمندي مهمترين ويژگي براي انتخاب آنها خواهد بود.



بردويل از اظهارنظردرباره شايعه اينكه محمود الزهار رئيس فراكسيون پارلماني حماس، سمت وزارت خارجه و سيعد صيام وزارت امنيت را برعهده خواهند گرفت، خودداري كرد.



وي تاكيد كرد: حماس بدون هرگونه ترديدي بر اساس برنامه مقاومت برضد صهيونيستها و نه برنامه ترحم و گدايي حركت خواهد كرد.



قرار است اسماعيل هنيه تركيب كابينه و برنامه آن را شنبه به ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان در غزه تقديم كند.



سخنگوي فراكسيون حماس ابراز اميدواري كرد تا دولت و برنامه آن مورد موافقت ابومازن قرار گيرد.



وي تاكيد كرد كه در نشست دوشنبه آتي مجلس بحث راي اعتماد به دولت مطرح خواهد شد.

از سوي ديگر جميل مجدلاوي عضو دفتر سياسي جبهه خلق اعلام كرد كه رايزني ها در سطح رهبران اين جبهه ادامه دارد، اما هنوز هيچ نتيجه جديدي به دست نيامده است.



وي پس از ديدار با فراكسيون حماس گفت : اختلافات با حماس درباره دو نكته يكي مربوط به سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) و ديگر قانون اساسي تشكيلات خودگردان است.