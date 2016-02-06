ایجاد مرکز زبان فارسی در دانشگاه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم لویمی مطلق از برگزاری نخستین دوره‌های آموزش زبان فارسی در این دانشگاه به عنوان نخستین مرکز آموزش زبان فارسی در جنوب غرب کشور خبر داد.

وی افزود: این دفتر برای بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده‌ی ناشی از سیاست‌های تنش‌زدایی دولت یازدهم و رفع تحریم‌ها، در پی تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی است، تا از ظرفیت‌های موجود دانشگاه برای تدریس زبان فارسی به دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در این دانشگاه بهره برداری کند.

مدیر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه شهید چمران اهوازیادآورشد: در خواست مجوز رسمی برای ایجاد این مرکز به وزارت علوم ارائه شده و موافقیت‌های اولیه اخذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در این دوره‌ها حدود ۶۰ نفر به یادگیری زبان فارسی مشغولند که مدت زمان در نظر گرفته شده برای آموزش این زبان آموزان شش تا ۹ ماه است.

لویمی افزود: راهبرد دفتر همکاری‌های بین‌الملل برای آینده، گسترش و الحاق چند مرکز دیگر به این دفتر است.

وی گفت: از آن جایی که در حال حاضر دفتر همکاری‌های علمی بین الملل، علاوه بر فعالیت‌های نام برده به پذیرش و ثبت نام دانشجویان خارجی، معرفی به وزارت علوم، کسب روادید، اقامت و هم‌چنین تهیه منابع آموزش برای این افراد مشغول است واگذاری پاره‌ای از مسؤلیت‌ها به مراکز تابعه ضروری به نظر می رسد.

وی در پایان افزود: برنامه این مرکز برای سال آینده جذب تعداد بیشتری از دانشجویان خارجی است و امیدواریم با معرفی هرچه بهتر دانشگاه در مجامع بین‌المللی با همکاری مسؤلان دانشگاه، این امر محقق شود.